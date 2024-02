Qu'est devenue Monica Lewinsky, la stagiaire et ex-maîtresse de Bill Clinton?

Elle est devenue mondialement célèbre il y a plus de 25 ans en raison de sa liaison avec le président américain de l'époque, Bill Clinton. Aujourd'hui, Monica Lewinsky est une militante engagée et mannequin.

Il y a plus de 25 ans, la relation entre Monica Lewinsky et Bill Clinton faisait les gros titres dans le monde entier. IMAGO/Newscom World

L'année 1998 restera gravée dans les mémoires en raison du «Monicagate» aux États-Unis. Monica Lewinsky, employée à la Maison-Blanche et stagiaire de Bill Clinton, se retrouvait malgré elle au coeur d'un des plus gros scandales de l'histoire américaine.

A l'époque, après la révélation de sa relation avec le président des Etats-Unis, une procédure d'impeachment à l'encontre de Bill Clinton avait été lancée. L'homme politique avait menti sous serment en démentant toute relation avec Monica Lewinsky durant son mandat, avant, finalement, de reconnaître avoir trompé son épouse Hillary Clinton dans une allocution historique.

Alors âgée de 22 ans, la stagiaire la plus célèbre du monde traversait une période difficile. Elle s'était alors retirée de l'attention publique.

Bill Clinton avec Monica Lewinsky à la Maison Blanche, en 1997. IMAGO/Picturelux

Ces dernières années, elle a refait parler d'elle en militant contre le harcèlement en ligne, se considérant comme le «patient zéro» de cette problématique. En plus de ses activités militantes, elle est auteure et productrice de documentaires télévisés.

Plus de deux décennies après les faits, et après avoir capitalisé de sa notoriété acquise grâce au scandale, Monica Lewinsky se retrouve de nouveau au cœur des projecteurs. Elle est le nouveau visage de la dernière campagne de mode de la marque «Reformation». Le but de la campagne est d'encourager les femmes à voter.

Monica Lewinsky a expliqué au magazine de mode «Elle» les raisons de sa participation à cette campagne: «Les sondages montrent que la frustration des électeurs augmente. Nous devons nous rappeler les uns aux autres de ne pas laisser faire, mais d'utiliser notre voix. C'est là que réside notre pouvoir».

Dans l'interview, elle évoque également son passage à l'âge de 50 ans: «J'avais peur d'avoir 50 ans. Mais en fin de compte, c'était le plus beau des cadeaux. Elle a en effet réussi à accepter une grande partie de sa nouvelle vie: «Atteindre ce chiffre rond a été merveilleux», confie-t-elle à Bild.de.