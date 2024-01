Qui va prendre le relais chez les Royals ?

La princesse Kate sera absente pendant des mois en raison d'une opération, et le roi Charles devra lui aussi se faire hospitaliser. Pour la famille royale, d'autres devraient prendre le relais en cas d'urgence - un observateur a deux noms en tête.

Le roi Charles III doit être hospitalisé. La princesse Kate est également absente jusqu'à Pâques. Keystone

Avec des centaines d'employés, il est certes difficile de parler de pénurie de personnel, mais la famille royale britannique est désormais confrontée à ce problème dans les premiers rangs.

Le roi Charles III (75 ans) est absent à court terme pour un traitement en clinique, sa belle-fille la princesse Kate (42 ans) est elle aussi absente, mais pour plusieurs mois après une opération, et son mari, l'héritier du trône le prince William (41 ans), a également annulé tous ses rendez-vous jusqu'à Pâques.

Pourtant, leurs calendriers sont généralement bien remplis. Certains rendez-vous devront être annulés. «Il est possible que d'autres membres de la famille royale remplacent désormais les engagements des autres, mais cela dépend aussi de leurs calendriers», explique Craig Prescott, spécialiste du droit constitutionnel à l'université londonienne Royal Holloway. La sœur de Charles, la princesse Anne, par exemple, a elle-même de nombreux rendez-vous.

Les tâches de Charles en tant que chef d'État

Si Charles devait tout de même s'absenter plus longtemps loin de son rôle de chef d'Etat, par exemple plusieurs semaines, Prescott part du principe que le monarque désignera des membres de la famille de haut rang pour le remplacer.

Les «counsellors of state» (conseillers d'État) pourraient alors assumer des tâches royales, par exemple signer des documents d'État, rencontrer des ambassadeurs ou participer au conseil de la couronne («privy council»). La règle veut qu'au moins deux d'entre eux travaillent ensemble.

«Bien que le palais s'efforce de souligner que cela ne sera pas nécessaire à cette occasion. Mais on ne sait jamais, son intervention nécessitera probablement une anesthésie générale», explique Prescott à l'agence de presse allemande.

L'épouse de Charles, la reine Camilla (76 ans), son frère, le prince Edward (59 ans), et sa sœur, la princesse Anne (73 ans), pourraient prendre le relais. Le deuxième frère de Charles, le prince Andrew (63 ans), et son deuxième fils, le prince Harry (39 ans), sont également sur la liste, mais ils n'assument pas de tâches publiques - ils ne sont plus des «Working Royals».

Harry a renoncé à la famille royale avec son épouse, la duchesse Meghan (42 ans), et a quitté le pays ; Andrew a, lui, dû se retirer en raison de son implication dans le scandale d'abus sexuels impliquant Jeffrey Epstein.

Prescott part du principe qu'Edward et Anne prendraient le relais si nécessaire, surtout si William devait rester auprès de sa femme.

Inquiétude pour la princesse Kate

Mercredi après-midi, à peine une heure et demie s'est écoulée entre les deux communications de la maison royale. On a d'abord appris que Kate avait été opérée de l'abdomen. Elle devrait rester jusqu'à deux semaines à l'hôpital et ne réapparaîtra probablement qu'après Pâques.

Les détails n'ont pas été divulgués pour des raisons de confidentialité, mais il a été dit qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Peu après, le palais de Buckingham a annoncé que Charles devait lui aussi se soumettre à un traitement hospitalier en raison d'une hypertrophie de la prostate.

L'approche du palais a toujours été que la santé de la famille royale est privée, explique Prescott. Normalement, une déclaration serait publiée après l'hospitalisation d'une personne. Dans le cas du roi Charles, il s'agit d'une intervention de routine et le monarque essaie d'utiliser sa plateforme pour sensibiliser les gens et encourager les autres à se faire examiner également.

«Les hommes, en particulier, sont réticents à aller chez le médecin pour de tels examens. En ce sens, le roi fait preuve de leadership», explique Prescott.

Une communication inhabituelle pour le palais

«Il n'y a jamais eu auparavant une double dose d'annonces médicales royales qui nous rappelle la fragilité de la condition humaine», pouvait-on lire dans le journal «Daily Mail». Mais alors que le roi est à un âge où l'on peut s'attendre à de telles interventions, Kate rayonne de jeunesse.

Elle a apporté à la famille royale l'élan de modernité dont elle avait tant besoin. Evidemment, des journalistes restent postés devant la London Clinic où Kate est soignée. Et des policiers surveillent le bâtiment.

Le journal «Times» a écrit que les opérations de l'abdomen pouvaient être graves, mais que le mode de vie sain de Kate aiderait à la récupération. Elle est par exemple considérée comme très sportive. «Le fait de devoir rester deux semaines à l'hôpital alors que l'on est la princesse de Galles et que l'on peut être soignée à la maison 24 heures sur 24 indique que c'est grave», a déclaré la commentatrice Jennie Bond à la chaîne de télévision Sky News.

Quant à Charles, elle s'attend à ce qu'il soit rapidement de retour. Prescott souligne que même l'annulation de rendez-vous ne signifie pas que les rencontres n'auront plus lieu. Elles pourraient aussi être rattrapées - parfois sous une autre forme.