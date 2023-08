Après avoir été frappée au visage par la crosse d'un pistolet lors d'une séquence d'action du film Bride Hard, Rebel Wilson a assuré à ses fans qu'elle « guérissait très bien». Sur Instagram, l’actrice a précisé que l’incident était arrivé lors de sa dernière scène du film.

Pas de chance pour Rebel Wilson!

L’actrice a subi un accident qui l’a menée à l’hôpital alors qu’elle bouclait sa dernière soirée de tournage du film Bride Hard. Heureusement, tout s’arrange.

Au cours du week-end, l'actrice de Pitch Perfect a posté une photo d'elle à l'hôpital avec un nez meurtri et ensanglanté et a révélé qu'elle avait reçu trois points de suture après un accident de cascade.

La star australienne a ensuite donné à ses fans des nouvelles plus récentes de sa santé et a montré en gros plan la coupure sur le côté de son nez dans une vidéo sur Instagram mercredi 9 août.

« Salut tout le monde, quoi de neuf? Alors je voulais juste vous remercier pour tous vos vœux de bonne santé. En fait, ma guérison a été assez étonnante, a-t-elle déclaré. Les points de suture se sont dissous suite à mon accident sur le plateau la semaine dernière.»

La comédienne de 43 ans a expliqué qu'elle était en train de tourner sa dernière scène sur le plateau du film indépendant à Savannah, en Géorgie, lorsqu'elle a été frappée au visage par la crosse d'une arme à feu.

« Au milieu d'un tournage de nuit, ma dernière scène du film, j'avais fait toutes ces séquences de combat et lors de la dernière, j'ai été frappée au visage par la crosse d'une arme à feu. C'était donc un accident complet et un véritable choc. Mais heureusement, je me rétablis très bien, alors je voulais vous remercier pour les vœux de tout le monde. J'espère que tout ira bien, tout à fait bien... Je vais bien, alors merci à tous.»

Alors que les acteurs de la SAG-AFTRA sont en grève, cette comédie d'action produite par des indépendants et réalisée par Simon West, a été autorisée à poursuivre le tournage grâce à un accord provisoire de la part du syndicat.

Covermedia