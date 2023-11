Dans une interview accordée à «L'Équipe», Renaud a confié qu'il était un grand fan de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé, au point de vouloir lui consacrer prochainement une chanson. Après «Morgane de toi», «Kylian de toi» ?

Après Vegedream dans son titre «Ramenez la coupe à la maison», sorti en 2018 au moment de la Coupe du Monde de football en Russie, d'ailleurs remportée par la France, ou encore Gilbert Montagné quatre ans plus tard, un autre chanteur compte mettre Kylian Mbappé à l'honneur dans un de ses textes.

Et cet admirateur du natif de Bondy n'est autre que Renaud. «C’est mon idole. Il a la classe et il s’exprime très bien. Je regarde à la télé ses matches de Coupe d’Europe avec le PSG. Et il m’a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du monde, que j’avais suivie chez (Pascal) Obispo… Je vais le citer dans une prochaine chanson», a promis le chanteur de 71 ans.

Dans cette interview accordée au quotidien sportif français «L'Équipe», celui qui sort vendredi 1er décembre un nouvel album a également fait part de sa passion pour le ballon rond et de son affection particulière pour plusieurs clubs français, dont le FC Nantes.

«La Beaujoire (ndlr : stade du FC Nantes), c’est une ambiance terrible, l’une des plus belles de France, notamment lors des matches de Coupe d’Europe. Mes clubs de cœur, je dirais que ça reste Lens et l’OM définitivement, mais j’ai une tendresse pour Nantes», a avoué l’interprète de «Mistral gagnant».