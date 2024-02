L'actrice a été violée après s’être retrouvée seule et droguée

Reneé Rapp est encore sous le choc d’une soirée où elle a été agressée sexuellement. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice et chanteuse revient sur cette « expérience traumatisante».

Reneé Rapp a révélé qu'elle avait été agressée sexuellement après qu'une personne proche l’a laissée seule dans un hôtel.

La chanteuse et actrice de 24 ans a expliqué à The Hollywood Reporter que sa chanson Snow Angel avait été inspirée par l'agression. « J'ai toujours l'impression faire le ménage de ces sentiments, a-t-elle déclaré. Je comprends que c'était une expérience incroyablement traumatisante dont je ne me souviens pas du tout. Et c'est étrange d'en parler parce que je ne m'en souviens pas.»

L'actrice de la série The Sex Lives of College Girls a déclaré qu'elle avait depuis mis fin à son amitié avec la personne qui l'avait laissée seule à l'hôtel. « J'ai récemment commencé à me dire: «Attends, les gens qui ont laissé cela m'arriver sont nuls.» J'ai récemment pensé: «En fait, je ne veux plus du tout suivre cette personne sur Instagram parce qu'elle m'a laissée seule dans un club pour me droguer.» Dieu seul sait ce qui m'est arrivé», a-t-elle déclaré.

La jeune femme a expliqué que l'incident s'était produit à l'hôtel Beverly Hilton, il y a deux ans. « Je me suis réveillée dans une cabine de toilettes, allongée sur le dos au Beverly Hilton avec du sang sur mon pantalon, a-t-elle dit. Et j'avais été laissée seule à ce moment-là pendant environ sept heures.»

La star de Mean Girls: Lolita malgré moi a révélé que l'expérience avait inspiré sa performance de Snow Angel lors de Saturday Night Live en janvier. « Je me suis dit: «D'accord, eh bien, quand nous ferons SNL, si je chante ça, je le fais». Je serai sur un sol rouge et je dois commencer à m'allonger parce que c'est ainsi que je me suis réveillée. Et il devrait y avoir du rouge en dessous de moi et je devrais être tout en blanc», a-t-elle déclaré à la publication.

Reneé Rapp a souligné qu'elle « savait toujours» qu'elle passait du temps en mauvaise compagnie mais « trouvait des excuses», malgré la mise en garde de ses amis. « Je le savais, mais je ne le savais pas à ce point, et j'ai trouvé beaucoup d'excuses pour cela, mais tous mes amis le savaient, a-t-elle déclaré. Ils étaient du genre: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tu sors tous les soirs et qu'on est un mardi. C'est fou!»»

