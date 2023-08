Rob Lowe se réjouit d'avoir quitté The West Wing : A la Maison blanche. Dans le podcast Podcrushed, il a expliqué que l'ambiance sur la série était malsaine pour lui.

Rob Lowe a décrit le fait de quitter The West Wing : A la Maison blanche comme « la meilleure chose (qu'il) ait jamais faite ». Covermedia

Rob Lowe a décrit le fait de quitter The West Wing : A la Maison blanche comme « la meilleure chose (qu'il) ait jamais faite ».

L'acteur de St. Elmo's Fire a joué Sam Seaborn, le directeur adjoint des communications de la Maison Blanche, dans le drame politique à succès d'Aaron Sorkin, de 1999 à 2003.

Lors d'une récente apparition dans le podcast Podcrushed, la star de 59 ans a reconnu qu'il n'avait « aucun regret » d'avoir quitté la série après quatre saisons car il se sentait « très sous-évalué ».

« Cela arrive dans n'importe quel lieu de travail. Vous pouvez être dans un environnement où les gens vous ralentissent, veulent vous voir échouer, ne vous apprécient pas, ce genre de choses », a-t-il déclaré.

Alors qu'il a partagé quelques anecdotes sur son passage dans la série dans son autobiographie de 2011, Stories I Only Tell My Friends, il a délibérément laissé de côté certaines histoires. « Je n'ai délibérément pas partagé la moitié des autres, car cela donnerait une image si mauvaise des personnes impliquées que je ne voulais pas leur faire ça, a-t-il affirmé. Je n'ai pas eu une bonne expérience et j'ai essayé de faire fonctionner les choses... »

L'acteur de Parks and Recreation a comparé sa relation avec la série télévisée à une fille populaire à l'école et a expliqué qu'il voulait être un bon exemple pour ses fils. « Tout le monde l'aime, elle est belle, ça doit être génial, toutes ces choses que les gens me disaient à propos de The West Wing, a-t-il ajouté. '' (La série) est tellement populaire, c'est tellement incroyable, ça doit être incroyable '', mais je sais à quoi ça ressemble et si je ne pouvais pas m'en éloigner, comment puis-je donner à mes enfants les moyens de s'en éloigner ? Je me suis éloigné de la fille la plus populaire de l'école, mais je savais aussi que c'était une relation super malsaine et que c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. »

Rob Lowe a ensuite repris son rôle pour deux épisodes de la septième et dernière saison de l'émission.

Covermedia