Rocco Siffredi fond en larmes à la télévision: «Je suis un couillon»

Une confrontation émouvante a fait pleurer la star du porno. Rocco Siffredi a admis ses erreurs devant une journaliste qui l'accusait de harcèlement.

«Le problème, c'est que je suis perpétuellement déprimé, je vais sur le plateau pour me défouler», a notamment expliqué Rocco Siffredi. Imago

Covermedia/Trad Valérie Passello

La tension entre l'icône du divertissement pour adultes Rocco Siffredi et la journaliste Alisa Toaff a atteint son paroxysme émotionnel. Leur différend, qui a commencé par une plainte de Toaff pour harcèlement, s'est transformé en un moment de réflexion et d'excuses publiques lors du dernier épisode de l'émission télévisée «Le Iene».

Cet épisode marque ainsi le dernier acte d'une affaire qui a occupé le devant de la scène ces derniers temps dans l'actualité et les débats publics en Italie.

La querelle entre Siffredi et Toaff est née d'accusations graves, qui ont mis en évidence un comportement inapproprié de l'acteur porno, ce qui a conduit Alisa Toaff à le dénoncer pour harcèlement sexuel. Lors du reportage de Roberta Rei, la confrontation entre les deux protagonistes a pris une tournure inattendue.

Rocco Siffredi, visiblement ému, a ouvert son cœur devant les caméras en déclarant : «Je suis un con, je pleure parce que je suis un couillon. Le problème, c'est que je suis perpétuellement déprimé, je vais sur le plateau pour me défouler».

Et la star du porno d'ajouter: «J'ai le sang qui bout, j'ai envie de dire: 'Va chier', je l'aurais dit à n'importe qui parce que je me sentais trahi. Quand j'ai réalisé la merde que j'avais faite, je l'ai appelée et je me suis excusé. C'est du harcèlement? J'ai blessé deux femmes, ma femme a aussi été blessée». Et c'est là que Rocco Siffredi a éclaté en sanglots, frappant le mur et s'interrogeant: «Pourquoi suis-je un couillon?»

Ces mots ont marqué le «mea culpa» de Siffredi, suivi d'une accolade avec la journaliste qui s'y est prêtée de bonne grâce, fermant ainsi le chapitre de la dispute. «Nous avons clarifié les choses, il m'a présenté ses excuses et je les accepte. Pour moi, cela s'arrête là», a déclaré Alisa Toaff.

Le reportage n'est plus consultable, ni sur le site de MediasetInfinity, ni sur le site officiel de l'émission, laissant les seules images disponibles sur Instagram pour raconter ce moment de vérité télévisuelle.