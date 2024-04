Laurent Ruquier règle ses comptes avec Thierry Ardisson

Laurent Ruquier a réglé ses comptes avec son ancien complice Thierry Ardisson. Il l'accuse de l'avoir trahi en le critiquant publiquement après l'échec de leur dernière collaboration à la télévision.

L'animateur âgé de 61 ans multiplie les projets. Il sera notamment juré de l'émission «Mask Singer» sur TF1 à partir du 3 mai 2024. AFP

blue News Marc Schaller

Les deux animateurs se connaissent depuis de nombreuses années et ont même travaillé ensemble à plusieurs reprises. C'est notamment grâce à Thierry Ardisson que Laurent Ruquier a connu ses premiers succès à la télévision, dans l'émission «On a tout essayé» diffusée sur France 2 de 2000 à 2007.

Mais leur amitié a pris fin il y a deux ans, après leur collaboration sur l'émission «Hier, aujourd'hui, demain», diffusée sur France 2. L'émission n'a pas rencontré le succès escompté, et Thierry Ardisson avait rejeté la faute sur l'animateur des «Grosses Têtes»: «Ça n'a pas marché parce que Laurent n'était pas du tout dans l'émission.» Le compagnon d'Hugo Manos avait alors répliqué: «Avec Thierry, c'est toujours la faute des autres. Il n'empêche qu'il était coproducteur de cette émission».

«C'est vraiment définitivement terminé pour moi»

Plus d'un an après leur embrouille, Laurent Ruquier est revenu sur l'affaire lors d'une interview accordée à «La Tribune Dimanche». Il affirme qu'Ardisson l'a «supplié» de le prendre comme coproducteur, ce qu'il avait accepté par «amitié». Et ajoute que le comportement de l'homme en noir après l'échec de l'émission était «grotesque» et visait à le protéger pour ses futurs projets au sein de France Télévisions.

Invité à commenter la Légion d'honneur récemment décernée à son ancien acolyte, Laurent Ruquier n'a pas mâché ses mots: «Il y a des personnalités bien pires que lui qui ont reçu cette décoration, donc je n'ai pas de problème avec ça», avant de confirmer qu'ils n'étaient «pas en bons termes». «Il m'a mis un coup de poignard dans le dos. Donc là, c'est vraiment définitivement terminé pour moi», a-t-il conclu.

Malgré cette mésaventure, l'animateur âgé de 61 ans multiplie les projets. Il sera notamment juré de l'émission «Mask Singer» sur TF1 à partir du 3 mai 2024. La figure du PAF se dit «libre» et «ne cherche pas à faire de la télévision à tout prix».