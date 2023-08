Sandra Bullock pleure l'amour de sa vie

Sandra Bullock pleure son partenaire. Le photographe Bryan Randall est décédé des suites d’une sclérose latérale amyotrophique. Ils s'étaient rencontrés il y a huit ans.

Sandra Bullock en deuil : son chéri Bryan Randall est mort à l’âge de 57 ans. Keystone

Bryan Randall est décédé samedi après un combat de trois ans contre la maladie de Charcot a annoncé sa famille lundi dans un communiqué. Il avait décidé «très tôt» de garder le secret sur sa maladie, ont indiqué de nombreux médias américains en citant le communiqué de la famille. Randall était âgé de 57 ans.

Cette maladie incurable des muscles et des nerfs est caractérisée par une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la moelle.

«J'ai trouvé l'amour de ma vie»

Selon «People.com», l'actrice et Randall s'étaient rencontrés en janvier 2015. L’ancien mannequin, devenu photographe, avait été contacté par la comédienne pour l’anniversaire de son fils adoptif Louis. C’est au mariage de Jennifer Aniston et Justin Theroux, quelques mois plus tard, qu’ils s’affichaient ensemble pour la première fois.

Le couple a fondé une famille en adoptant deux enfants, Louis, 13 ans, et Laila, 10 ans.

En décembre 2021, L’actrice américaine avait déclaré dans le talk dans l’émission Red Table Talk: «J'ai trouvé l'amour de ma vie. Nous avons deux beaux enfants - trois enfants, avec la fille aînée de Randall. C'est la meilleure chose qui soit».

Une terrible épreuve

Dans un communiqué, les proches du photographe remercient notamment les médecins « infatigables » qui l’ont aidé à traverser cette terrible épreuve, « sacrifiant souvent leur propre famille pour être avec la nôtre. » Les proches de Bryan Randall demandent de « l’intimité », « pour accepter l’impossibilité de dire au revoir à Bryan. »