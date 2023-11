La disparition subite de Matthew Perry n'a pas beaucoup surpris Sean Penn. L'acteur s'est expliqué dans Piers Morgan Uncensored.

L'acteur de 63 ans, a donné mercredi soir (22 nov. 23) une interview franche et émouvante dans l'émission Piers Morgan Uncensored, dans laquelle il a évoqué le décès « tragique » de la star de Friends en octobre, à l'âge de 54 ans.

« Quel gars talentueux. Je ne peux pas prétendre l'avoir bien connu, mais je l'aimais beaucoup, a partagé l'acteur de Mystic River. Je l'ai vu récemment. Nous prenions tous les deux un vol à l'aéroport de Los Angeles, et je l'ai complimenté pour ce que je savais de son livre. Je n'avais pas lu le livre, j'avais vu plusieurs de ses interviews, et il semblait parler (de sa toxicomanie), il y était confronté, il était très intelligent et audacieux et il offrait généreusement son expérience aux gens dans le but d'être utile. »

En plus de lutter contre sa propre dépendance à l'alcool et aux analgésiques, Matthew Perry a consacré une grande partie de sa vie à aider d'autres toxicomanes à se rétablir. Ces dernières années, il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales en raison des dommages causés par sa dépendance à son corps.

Sean Penn a ensuite expliqué qu'il n'était pas « terriblement surpris » par la mort malheureuse de l'acteur. « Je ne sais pas ce que dit le rapport du coroner et tout, mais je sais qu'il a fait beaucoup de dégâts à ses organes au fil des ans, a-t-il déclaré. Vous savez, c'est une situation difficile, et il a dû le faire, il a dû laisser cette histoire derrière lui et il a pu donner beaucoup de joie à beaucoup de gens grâce à son talent. Alors, je souhaite bonne chance à sa famille. »

Les mots de Sean Penn font écho à ce que Matthew Perry a écrit dans ses mémoires de 2022 Friends, mes amours et cette chose terrible. « Je dis dans le livre que si je mourais, cela choquerait les gens, mais cela ne surprendrait personne », avait-il déclaré à People lors de la promotion de son livre.

