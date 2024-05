Ségolène Royal fustige l’Eurovision: «Un concours de laideur et d'exhibitionnisme»

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le spectacle offert par l'Eurovision n'a pas ému Ségolène Royal. Ou du moins pas dans le bon sens.

Ségolène Royal espére que «pas un euro d’argent public ou européen ne soit allé à cette farce lugubre». (Archives) AFP

L'ex-candidate à l'élection présidentielle de 2007 a fustigé dans un post sur X « un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté, d’exhibitionnisme ».

Celle qui officie désormais comme chroniqueuse sur TPMP a regretté que ce spectacle soit « diffusé à des millions d’enfants et d’ado », espérant que « pas un euro d’argent public ou européen ne soit allé à cette farce lugubre et que les questions sur l’entreprise de costumes et de mise en scène qui a sévit (sic) et sur ceux qui l’ont choisie, puissent être posées ».

«La culture, la musique et l’Europe doivent se respecter»

Le style des artistes a visiblement piqué les yeux de l'ancienne ministre de l'Environnement.

«Les chanteurs et chanteuses eux-mêmes ont-ils eu la liberté de refuser les pitoyables vêtement maltraitants (sic) que les organisateurs leur ont fait porter ? Une enquête sérieuse sur les méthodes ainsi qu’un bilan financier détaillé de cette exhibition minable mais manifestement coûteuse s’imposent » dénonce-t-elle, avant de mettre en garde : « La culture, la musique et l’Europe doivent se respecter sinon personne ne les respectera plus ».