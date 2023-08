Selena Gomez a confié à ses fans sur Instagram qu’elle s’était récemment fracturé la main. Ce qui ne l’empêche pas, écrit-elle, d’être « heureuse de faire de la musique» avec ses amis.

Selena Gomez s’est blessée à la main, mais cela n’entame ni sa bonne humeur ni sa créativité.

En commentant le post Instagram d'un fan, la chanteuse de Wolves a raconté qu'elle s'était récemment fracturé la main et qu'elle avait subi une intervention chirurgicale.

« Je me suis cassé la main et j'ai été opérée, a écrit la star de 31 ans, dans la section des commentaires. Je ne me soucie pas de vendre quoi que ce soit. Je suis juste heureuse de faire de la musique avec mes amis.» La chanteuse n'a pas révélé quand et comment elle s'est blessée à la main.

Le message annonçait son dernier titre, Single Soon, un hymne au célibat, et affirmait que la chanson « devrait entrer dans le top 20 du Billboard Hot 100 Charts» et « vise également le top 10». La star de Only Murders in the Building a annoncé la chanson pour la première fois le 17 août et l'a sortie le 25 août, marquant ainsi sa première nouvelle musique de l'année 2023.

«Cela fait un moment que vous attendez de la nouvelle musique, a-t-elle déclaré avant la sortie de la chanson. Comme je n'ai pas encore terminé SG3, j'ai voulu sortir une petite chanson amusante que j'ai écrite il y a quelque temps et qui est parfaite pour la fin de l'été.»

Après la parution du nouveau titre, Selena Gomez l'a décrit sur les réseaux sociaux comme « un hymne enjoué sur le fait d'être à l'aise dans sa propre peau et d'aimer sa propre compagnie» et, avait-elle ajouté, « c'est aussi très amusant de danser dessus!»

Covermedia