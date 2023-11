Ses mots touchants pour Kate en pleine visite d’Etat au Kenya

Depuis mardi, le roi Charles III effectue une visite d’Etat au Kenya, où se sont multipliées les demandes d'excuses sur le passé colonial britannique.

Charles III a adressé des mots tendres à Kate Middleton (image d’illustration). IMAGO/i Images

Il ne peut «pas y avoir d'excuse» aux atrocités de la colonisation britannique commises contre les Kényans, a déclaré mardi le roi Charles III dans le pays d'Afrique de l'est, sans toutefois demander pardon comme le réclamaient certains.

«Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre de Kényans alors qu'ils menaient (...) une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuse», a déclaré le souverain britannique lors d'un dîner d'Etat organisé par le président kényan William Ruto.

Durant ce discours, Charles III a aussi évoqué un moment très particulier qui a eu lieu pour son fils William. En effet, ce dernier a demandé en mariage la princesse Catherine sur le mont Kenya en 2010. «C’est ici, que mon fils, le prince de Galles, a demandé son épouse, désormais ma belle-fille adorée, en mariage», a lancé le monarque dans des propos relayés par «Gala». Des mots tendres qui raviront certainement Kate Middleton qui est considérée comme l’un des membres de la famille royale préférée par le public.