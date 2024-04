Shakira a expliqué pourquoi elle et ses fils Milan, 11 ans, et Sasha, neuf ans, ont trouvé le film de Greta Gerwig « émasculant ».

Shakira a deux fils avec son ancien conjoint Gerard Piqué (image d'archives). IMAGO/PA Images

Covermedia Marc Schaller

« Mes fils l'ont absolument détesté », a déclaré la chanteuse de 47 ans dans une interview accordée à Allure. « Ils l'ont trouvé émasculant. Et je suis d'accord, dans une certaine mesure. »

« J'élève deux garçons. Je veux qu'ils se sentent forts (tout en respectant les femmes) », a poursuivi l’interprète de Hips Don't Lie. « J'aime la culture pop lorsqu'elle tente de donner du pouvoir aux femmes sans priver les hommes de leur possibilité d'être des hommes, de protéger et de subvenir à leurs besoins. Je crois qu'il faut donner aux femmes tous les outils et la confiance nécessaire pour qu'elles puissent tout faire sans perdre leur essence, sans perdre leur féminité », a-t-elle ajouté.

Shakira a deux fils avec son ancien conjoint Gerard Piqué. Le couple s'est séparé en 2022 après 11 ans de vie commune.

Dans l'interview, l’interprète de Whenever, Wherever a ajouté que les hommes et les femmes ont tous deux un « but ». « Je pense que les hommes ont un rôle à jouer dans la société et que les femmes ont également un autre rôle à jouer », a-t-elle déclaré. « Nous nous complétons l'un l'autre et cette complémentarité ne devrait pas disparaître. »

Un seul Oscar

Le film Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, a été celui qui rapporté le plus de recettes en 2023. Il est aussi devenu l'un des seuls films à dominante féminine ayant rapporté le plus d'argent dans l’histoire du cinéma.

Malgré huit nominations aux derniers Oscars, Barbie n'en a remporté qu'un seul lors de la 96e cérémonie des prestigieux prix du cinéma.