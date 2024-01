Son traitement agit enfin: «Un miracle de Dieu»

Shannen Doherty a annoncé une excellente nouvelle à propos de son traitement contre le cancer. Dans son podcast Let's Be Clear, l’actrice a expliqué que ses médicaments faisaient un « miracle».

Shannen Doherty ne réagissait pas à son traitement quand le « miracle» est arrivé.

L’actrice est depuis 2015 atteinte d’un cancer du sein, métastasé au os et qui a aussi touché le cerveau. Elle documente l’évolution de sa maladie sur son podcast, où elle reçoit, notamment, des invités compétents sur le cancer. La star de Beverly Hills, qui reçoit un traitement pour un cancer de stade IV, a parlé de la façon dont son corps a enfin réagi à une nouvelle perfusion.

« Après quatre traitements, nous n'avons pas vu de différence et tout le monde voulait que je change de traitement, mais je me suis dit qu'il fallait continuer et attendre de voir», a-t-elle déclaré dans son podcast Let's Be Clear (Soyons clairs) à son invité, le radio-oncologue Amin Mirhadi.

« Après la sixième ou la septième chimio, nous avons vraiment vu qu'elle franchissait la barrière hémato-encéphalique. Pour moi, c'est un miracle en ce moment. J'ai en quelque sorte jeté les dés et je me suis dit: «Continuons»», a-t-elle confié.

La barrière hémato-encéphalique peut empêcher les médicaments anticancéreux de pénétrer dans le cerveau pour détruire les cellules cancéreuses. Shannen Doherty a subi l'ablation d'une tumeur cérébrale l'année dernière.

La comédienne de 52 ans précise qu'elle poursuit son traitement avec l'accord de ses médecins. « Le fait qu'il franchisse la barrière hémato-encéphalique est en fait un miracle de ce médicament, un miracle de Dieu qui est peut-être intervenu et a dit: «Je vais lui donner une chance», a-t-elle déclaré. Parfois, on cherche des miracles au mauvais endroit, alors qu'ils se trouvent juste devant nous.»

Une bonne nouvelle qui renforce la volonté de Shannen Doherty de se battre de toutes ses forces pour guérir. « Chaque jour est un cadeau, et il y a tellement de choses nouvelles en préparation que je pense que l'espoir est toujours présent», annonce-t-elle.

Covermedia