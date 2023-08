Sofía Vergara et Terry Crews soutiennent leur collègue Heidi Klum, que des rumeurs accusent de suivre un régime drastique. Dans Entertainment Tonight, ils ont même révélé des détails sur ses grignotages.

Sofía Vergara et Terry Crews défendent Heidi Klum. Covermedia

Les coéquipiers de la chanteuse de 50 ans dans l'émission America's Got Talent sont montés au créneau pour soutenir la top-modèle au cœur d'une polémique affirmant qu'elle limitait son régime à 900 calories par jour. « Ce n'est pas vrai, parce que tu viens dans ma loge et tu manges mes trucs, (comme) mes sandwichs et tout ça», a déclaré Sofía Vergara (51 ans), lors d'une interview avec Entertainment Tonight, le 23 août. Terry Crews (55 ans), a ajouté: « Je crois qu'elle mange la nourriture de Sofía».

Heidi Klum a, de son côté, qualifié ces rumeurs de « complètement farfelues». L'ancien Ange de Victoria's Secret a déclaré qu'elle avait ressenti le besoin de démentir publiquement ces affirmations afin de dissuader ses fans de réduire leur propre apport calorique.

« Je déteste quand les gens mentent comme ça parce que, surtout, il y a tellement de personnes qui suivent ou lisent ça, et qui se disent, «Oh, elle fait ça, donc maintenant je vais seulement manger 900 calories»», a-t-elle expliqué.

« Lorsqu'il s'agit de la santé des autres, je me sens obligée d'intervenir et de dire «Attendez une minute», a-t-elle précisé. Je ne me préoccupe même pas de moi; je me préoccupe de toutes les personnes qui lisent cela et qui risquent de devenir trop maigres. Parce que 900 calories, c'est de la folie! Je serais comme un cure-dent.»

Ces affirmations font suite à une séance de questions-réponses que l'ancienne présentatrice de Project Runway a tenu sur Instagram le 20 août. Selon le Mail Online, Heidi Klum a fait part de sa routine alimentaire lors de cette session controversée. Elle aurait dit à ses abonnés qu'elle commençait sa journée par trois œufs pochés dans un bouillon de poule.

