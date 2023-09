Sophia Loren s'est montrée reconnaissante envers ses fans. L'actrice, qui vient d'être opérée après une chute chez elle, a affirmé dans un communiqué qu'elle allait mieux.

Sophia Loren a remercié ses fans pour leur soutien après avoir été transportée à l'hôpital pour une intervention chirurgicale d'urgence.

La légende hollywoodienne de 89 ans a été hospitalisée dimanche (24 sept. 23), après une chute à son domicile en Suisse. Elle a subi une intervention chirurgicale après avoir souffert de plusieurs fractures et va maintenant passer du temps en convalescence.

« Je remercie tout le monde pour la gentillesse et l'affection qu'ils me témoignent», a-t-elle déclaré, mardi, par l'intermédiaire de son agent Andrea Giusti. « Je vais mieux, je dois juste faire de la rééducation et m'accorder une période de repos. »

Sophia Loren est tombée dimanche dans sa salle de bain alors qu'elle se trouvait chez elle près du lac Léman. L'actrice italienne aurait subi plusieurs fractures de la hanche et une grave fracture du fémur, qui ont nécessité une intervention chirurgicale d'urgence le même jour. Ses fils Carlo et Edoardo Ponti sont restés à son chevet tout au long, a confirmé son agent.

Il a également été affirmé que l’opération pourrait nécessiter une longue période de récupération. Tous les prochains engagements de Sophia Loren ont donc été annulés.

