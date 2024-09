«Sous emprise» de son ex de 28 ans sa cadette, Stéphane Guillon a pensé à en finir

«Un simple mail, arrivé en soirée sur mon MacBook après cinq ans de vie commune. (...) Licenciement sec, sans préavis.» C'est ainsi que Stéphane Guillon décrit la fin brutale de sa relation avec une femme de 28 ans sa cadette. L'humoriste revient sur cette épreuve dans une interview accordée à Gala.

Grâce au soutien de ses enfants, le chroniqueur radio a depuis retrouvé le fil de sa vie (archives). IMAGO/ABACAPRESS

blue News Marc Schaller

Après avoir mis fin à son mariage de 15 ans avec Muriel Cousin, dont il a eu une fille, Violette, Stéphane Guillon s'est engagé dans une relation avec une femme beaucoup plus jeune, Sophie Maréchal. «Je n'ai jamais été attiré par des femmes plus jeunes. C'était, pour moi, le comble du ridicule. Ce fut une rencontre d'âmes. J'aurais tellement aimé qu'elle ait 20 ans de plus», confie-t-il au magazine.

Si cette rencontre semblait prometteuse au départ, elle s'est rapidement transformée en véritable cauchemar.

Les problèmes ont commencé lorsque l'humoriste a découvert les addictions de sa compagne. «Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il se détruise. La prise de produits dérègle tout, vous n'avez plus le même logiciel», explique-t-il.

Mais au-delà des addictions, c'est surtout l'emprise psychologique que l'actrice âgée de 33 ans a exercée sur lui qui l'a profondément marqué. «Je me disais que je n'avais pas pu me tromper à ce point… Je me suis raccroché à cette personne et l'emprise s'est mise en place de manière très forte», révèle-t-il.

La situation est devenue tellement insoutenable que le Français de 60 ans a envisagé le pire. «Je regardais des tutos pour savoir comment en finir, avec un mélange de somnifères», avoue-t-il, sans détour. Heureusement, le souvenir du suicide de son meilleur ami l'a dissuadé de passer à l'acte. «Je ne serais pas passé à l'acte», assure-t-il.

Grâce au soutien de ses proches, le chroniqueur radio a depuis retrouvé le fil de sa vie: «Mes enfants ont pris soin de moi avec pudeur et discrétion.»