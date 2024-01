Stéphane Bern perplexe: «Demandez à n'importe quel chirurgien...»

Opérée à l'abdomen, Kate Middleton est à l'arrêt au moins jusqu'à Pâques. Pour l'expert français des têtes couronnées Stéphane Bern, le silence du Palais de Buckingham génère plus d'inquiétude qu'il ne rassure.

Dans «Paris Match», Stéphane Bern ne cache pas son inquiétude quant à l'état de santé de la princesse de Galles. (archives) Imago

Mais de quel mal la princesse de Galles Kate Middleton souffre-t-elle? Depuis l'annonce de son opération à l'abdomen la semaine dernière, la question occupe tous les esprits en Grande-Bretagne et même au-delà.

Du côté de Buckingham Palace, la communication se fait au compte-gouttes. Tout au plus a-t-on appris que son opération s'était bien passée et qu'elle «se porte bien». La princesse a elle-même annoncé qu'elle reprendrait le travail lors de sa convalescence, a écrit le Daily Mail.

«Ça paraît démesuré»

Interrogé dans les colonnes de «Paris Match» lundi, l'expert français des têtes couronnées Stéphane Bern se montre circonspect.

«Vous pouvez demander à n'importe quelle chirurgien. Si ce n'est pas cancéreux, si ce n'est pas la vésicule biliaire, il n'y a pas 15 jours d'hospitalisation et deux mois de convalescence. Ça paraît démesuré», juge-t-il notamment.

De plus, le fait que le prince William ait rayé toutes les activités de son calendrier d'obligations pour rester auprès de sa femme «est tout aussi inquiétant», remarque Stéphane Bern.

D'après les fuites de proches du palais royal, il ne s'agirait pas d'un cancer. Mais pour le spécialiste français, le mystère entretenu par la famille royale autour de la santé de Kate ne fait qu'augmenter l'inquiétude du public.

«A l'hôpital anglais, on vous fout dehors après deux jours pour manque de place, et là, il décide de la garder plusieurs semaines... On ne sait pas de quoi elle a été opérée. C'était pourtant si simple de dire que ça concernait sa vésicule biliaire, un kyste, ou une grosseur suspecte», estime encore Stéphane Bern.

Trois mauvaises nouvelles coup sur coup

L'annonce de l'opération de Kate Middleton a été la première d'une série de mauvaises nouvelles concernant l'état de santé des Royals.

Quelques heures plus tard, le public apprenait que Charles III devait subir une opération de la prostate.

Toutefois pour le roi, il semble s'agir d'une intervention de routine: «Ce dont est atteint sa Majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice», indiquait Buckingham Palace dans un bref communiqué.

Ce lundi, c'est Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, qui a fait part d'une autre triste nouvelle: après avoir été soignée pour un cancer du sein il y a peu, elle annonce désormais souffrir d'un cancer de la peau.