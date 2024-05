Steve Buscemi a été frappé par un inconnu. L’attaché de presse de l’acteur a laissé entendre que cette attaque s’inscrivait dans les « actes de violence aléatoire» qui sévissent à New York.

Steve Buscemi a été agressée en plein jour par un inconnu.

La star de Boardwalk Empire se promenait la semaine dernière dans le quartier de Kips Bay, à l'est de la ville, lorsqu'il a été attaqué.

« Steve Buscemi a été agressé dans le centre de Manhattan, une autre victime d'un acte de violence aléatoire dans la ville», a déclaré son attaché de presse dans un communiqué. « Il va bien et apprécie les vœux de tout le monde, bien qu'il soit incroyablement triste pour tous ceux à qui cela est arrivé alors qu'ils marchaient dans les rues de New York.»

L'acteur de 66 ans a souffert d'une enflure au visage et à l'œil gauche et a été transporté à l'hôpital Bellevue, situé à proximité, pour y être soigné. Un témoin de l'incident a vu Steve Buscemi tomber au sol après avoir été frappé.

« J'ai vu qu'il était avec une femme et, par le coin de la fenêtre, je l'ai vu trébucher et tomber en arrière», a déclaré au Post un employé du quartier qui a assisté à une partie de l'agression. « Il s'est immédiatement relevé et a couru dans la direction opposée. Je n'ai pas vu qui l'a frappé.»

La police de New York a publié des photos de surveillance de l'agresseur présumé, qui est toujours en fuite: un homme barbu portant un t-shirt bleu, un pantalon de survêtement noir et une casquette de base-ball noire.

