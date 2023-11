Steven Tyler fait face à une plainte pour agression sexuelle pour la deuxième fois en deux ans. Selon Rolling Stone, Jeanne Bellino accuse le leader d'Aerosmith de l'avoir agressée sexuellement à deux reprises en 1975.

Steven Tyler est visé par une nouvelle plainte depuis jeudi. Une femme nommée Jeanne Bellino accuse le rockeur de l'avoir agressée sexuellement à deux reprises en 1975, le jour de leur rencontre, rapporte Rolling Stone.

Dans cette plainte, Jeanne Bellino affirme avoir rencontré le leader d'Aerosmith, de 10 ans son aîné, à l'hôtel Warwick à New York, alors qu'elle avait 17 ans. Elle affirme que le soir de leur rencontre, elle, Steven Tyler et plusieurs autres personnes se sont promenés ensemble sur la Sixième Avenue, où le chanteur l'a forcée à entrer dans une cabine téléphonique après s'être énervé contre elle au cours d'une conversation.

«Tout en la retenant captive, Tyler lui a enfoncé sa langue au fond de la bouche et a posé ses mains sur son corps, ses seins, ses fesses et son sexe, déplaçant et retirant ses vêtements et la plaquant contre la paroi de la cabine téléphonique », selon la plainte. « En même temps que Tyler malmenait et tripotait la plaignante, il faisait semblant d'avoir des relations sexuelles avec elle. D'autres personnes se tenaient à l'extérieur de la cabine téléphonique en riant et, alors que les passants regardaient et étaient témoins, personne dans l'entourage n'est intervenu.»

Jeanne Bellino se serait éloignée du chanteur de Dream On en lui tirant les cheveux et en utilisant son genou comme barrière entre eux. La plainte indique que l'entourage de Steven Tyler « regardait » et « riait », mais que la plaignante est restée avec le groupe pour des raisons de transport.

Selon les documents, Steven Tyler aurait agressé sexuellement Jeanne Bellino une seconde fois dans l'hôtel. Il a été accusé de l'avoir embrassée de force et de s'être frotté à elle, ainsi que de l'avoir invitée dans sa chambre, ce qui l'a bouleversée. Jeanne Bellino a déclaré que depuis les agressions présumées, elle « a souffert et continuera à souffrir d'une grande douleur physique et mentale, d'une détresse émotionnelle grave et permanente, de manifestations physiques de détresse émotionnelle, d'embarras, d'humiliation, de blessures physiques, personnelles et psychologiques. »

Ce procès intervient moins d'un an après que Julia Misley, anciennement connue sous le nom de Julia Holcomb, a déposé une plainte à Los Angeles accusant Steven Tyler de l'avoir agressée sexuellement dans les années 1970. Le musicien a nié ces allégations.

