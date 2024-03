Susan Levin est mariée depuis dix-huit ans avec Robert Downey Jr. La productrice de cinéma a bien voulu partager avec les lecteurs de People leur recette pour faire durer leur couple.

Susan Levin et Robert Downey Jr s’imposent une règle stricte pour leur vie de famille.

La productrice de cinéma a révélé qu'elle et la star d'Oppenheimer ont une règle pour s'assurer de passer suffisamment de temps ensemble malgré leurs emplois du temps chargés. « Nous avons une règle de deux semaines, qui semble souvent trop longue, mais nous ne restons pas plus de deux semaines sans nous voir et sans que la famille soit réunie», a déclaré Susan Levin Downey, 50 ans, à People lors d'une récente interview.

Elle a ensuite plaisanté en disant qu'elle et son mari, avec qui elle a eu Exton, 12 ans, et Avri, neuf ans, « préfèrent être un cirque ambulant quand nous le pouvons». La productrice de Sherlock Holmes a ensuite reconnu que leurs emplois du temps peuvent souvent être « imprévisibles».

Règle de base

« Vous gardez la règle de base des deux semaines, et ensuite vous ne pensez pas trop loin à l'avance, parce que tant de choses que nous faisons sont étrangement imprévisibles», a-t-elle déclaré. « On ne sait jamais. Quelqu'un pourrait tomber malade, ou il pourrait y avoir un confinement, ou ceci ou cela, a-t-elle continué. Donc vous devez juste avoir certaines choses de base en place, et ensuite vous devez être prêt à faire suivre le reste.»

Le couple s'est rencontré en 2003 lors du tournage du thriller Gothika, que Susan Levin a produit et dans lequel Robert Robert Downey Jr a joué aux côtés de Halle Berry et Pénélope Cruz. Ils se sont mariés deux ans plus tard, en 2005.

Covermedia