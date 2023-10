Tom Hanks a réagi à une publicité récente pour des soins dentaires. L'acteur a dénoncé sur Instagram l'utilisation de son image par une intelligence artificielle sans son consentement.

Tom Hanks a prévenu ses fans de ne pas se laisser abuser par une publicité pour des soins dentaires mettant en scène une version de lui générée par ordinateur. Covermedia

Partageant une capture d'écran de la vidéo sur Instagram au cours du week-end, la star de Il faut sauver le soldat Ryan a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué dans cette promotion.

« ATTENTION!!! Il y a une vidéo qui fait la promotion d'un plan dentaire avec une version de moi générée par l'IA », a-t-il écrit en légende d'un extrait de la publicité où l'on voit l'image en question créée par l'intelligence artificielle. « Je n'ai rien à voir avec ça », ajoute-t-il.

Le visage de l'acteur oscarisé avait déjà été manipulé numériquement pour son film de 2004, Le Pôle express, premier film entièrement réalisé à l'aide de la technologie de capture de mouvements. Tom Hanks avait fait part de ses réflexions sur l'IA lors d'une apparition sur le podcast d'Adam Buxton en mai.

« Nous l'avons vu venir », a-t-il déclaré. « Nous avons vu qu'il y aurait cette capacité de prendre des zéros et des uns dans un ordinateur et de les transformer en un visage et en un personnage. Depuis, cette capacité a été multipliée par un milliard et nous la voyons partout. »

L'acteur a également noté qu'il pourrait être « renversé par un bus demain » et que ses performances pourraient se poursuivre grâce à l'utilisation de l'IA et de la technologie deepfake.

« Il y aura un certain degré de qualité d'humanisation. C'est certainement un défi artistique, mais c'est aussi un défi juridique », a déclaré Tom Hanks. « Il ne fait aucun doute que les gens pourront dire (qu'il s'agit d'une IA), mais la question est de savoir s'ils s'en soucieront. Certaines personnes ne se poseront pas la question et ne feront pas cette distinction. »

