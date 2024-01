Tori Spelling a affirmé que Luke Perry a vécu une romance avec Madonna. L'actrice a partagé les confidences de son ancienne co-star de Beverly Hills dans le podcast 90210MG.

Tori Spelling a révélé que Luke Perry avait secrètement fréquenté Madonna dans les années 1990.

L'actrice a dévoilé les secrets de l'aventure entre sa co-star de Beverly Hills et la pop star dans son podcast 90210MG.

« Je n'oublierai jamais quand (Luke) m'a emmenée dans sa loge et qu'il me l'a dit », a-t-elle déclaré à sa coanimatrice et également ancienne collègue, Jennie Garth. « Je me suis sentie tellement en confiance. Oh, mon Dieu, il me parle de Madonna. »

Elle a révélé que Luke Perry l'avait invitée à écouter un message de Madonna sur un répondeur. « Je me suis dit: «T'es la personne la plus cool du monde. D'une part, parce que t'es Luke Perry, et d'autre part, parce que Madonna te veut" », s'est-elle souvenue.

L'acteur et la Material Girl se sont rencontrés pour la première fois lors d'un événement pour la Fondation américaine pour la recherche sur le SIDA à l'hôtel Beverly Wilshire en 1992. Lorsque Luke Perry a remis un prix à Madonna, elle l'a embrassé sur scène.

Tori Spelling n'a pas précisé combien de temps Luke Perry est sorti avec la chanteuse de Vogue, mais il a ensuite épousé Rachel Sharp en 1993.

Luke Perry est décédé en 2019 à l'âge de 52 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral.

Covermedia