20 ans après «Desperate Housewives», qu’est devenue Eva Longoria?

Il y a 20 ans, on découvrait l’actrice dans « Desperate Housewives », série où elle interprétait la magnifique et non moins attachiante Gabrielle Solis. Deux décennies plus tard, on s’apprête à la retrouver dans une toute nouvelle production d’Apple TV+.

Eva Longoria Eva Longoria, productrice exécutive et membre du casting, pose pour un portrait afin de promouvoir la série télévisée Apple TV+ "Land of Women" lors du Television Critics Association Press Tour d'hiver, le lundi 5 février 2024, à l'hôtel Langham Huntington de Pasadena, en Californie (Willy Sanjuan/Invision/AP). Photo: KEYSTONE L'actrice Eva Longoria s'apprête à faire son retour sur les écrans dès le mois de juin dans la série « La terre des femmes » sur Apple TV+. Photo: Apple TV+ Eva Longoria Eva Longoria, productrice exécutive et membre du casting, pose pour un portrait afin de promouvoir la série télévisée Apple TV+ "Land of Women" lors du Television Critics Association Press Tour d'hiver, le lundi 5 février 2024, à l'hôtel Langham Huntington de Pasadena, en Californie (Willy Sanjuan/Invision/AP). Photo: KEYSTONE L'actrice Eva Longoria s'apprête à faire son retour sur les écrans dès le mois de juin dans la série « La terre des femmes » sur Apple TV+. Photo: Apple TV+

Elvire Küenzi Valérie Passello

Mannequin, actrice, productrice et encore réalisatrice, Eva Longoria a plus d’un tour dans son sac (de marque). Si elle acquiert une reconnaissance internationale grâce à « Desperate Housewives », elle s’était déjà fait connaitre auparavant en jouant dans « Les feux de l’amour » ou encore dans la série policière « Dragnet ».

En interprétant le rôle de Gabrielle Solis, Eva Longoria a acquis une reconnaissance internationale grâce à « Desperate Housewives ». Capture d'écran Instagram/ desphousewivestv

Mais où a-t-elle disparu depuis la fin de son rôle mythique de Gabrielle Solis en 2012 ?

Multi casquettes, l’actrice a fondé sa propre société de production UnbeliEVAble Entertainment afin de développer des documentaires, des séries, des émissions et des films. Elle s’est associée à Marc Cherry et a produit également « Devious Maids » puis a joué des seconds rôles dans plusieurs séries comme « Jane the Virgin » et dans des films à l’instar de « Low Riders » puis a rejoint le casting de la fiction télévisée « Empire ».

A croire qu’elle n’en fait jamais assez puisqu’elle a même trouvé le temps de lancer une marque de vêtements !

Depuis 2018, Eva Longoria a même sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles, une belle reconnaissance pour l’actrice et pour sa carrière prolifique.

Eva is back !

Cette année on aura enfin la chance de revoir son minois dans une nouvelle fiction dès le 26 juin sur Apple TV+. La série ? « La terre des femmes » nous emmènera dans un village viticole au nord de l’Espagne où Gala, interprétée par Eva Longoria, se réfugie avec sa mère et sa fille pour échapper aux criminels qui menacent son mari. Cette comédie dramatique en six épisodes mettra également en scène l’actrice Carmen Maura et la jeune Victoria Bazúa.

Non contente de jouer le rôle principal, elle est également coproductrice de cette série adaptée du roman « La tierra de la mujeres » écrit par la journaliste et écrivaine catalane Sandra Barneda.