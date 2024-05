A 60 ans, que devient l’actrice Lisa Kudrow?

La pétillante Phoebe dans « Friends » a marqué toute une génération de téléspectateurs. Mais où est passé son interprète depuis l’arrêt de la série ? On fait un point sur le parcours de l’actrice.

Elvire Küenzi Valérie Passello

Elle côtoyait une bande de potes qu’on aurait tous aimé avoir, elle gagnait sa vie en pratiquant des massages, elle chantait (faux) au Central Perk en jouant (mal) de la guitare et elle a même porté les triplés de son frère… qui? L’irremplaçable Phoebe Buffay !

C’est grâce à ce rôle que Lisa Kudrow a débarqué dans les salons des téléspectateurs du monde entier. Mais quand la série « Friends » s’arrête en 2004, l’actrice, comme tous ses camarades, doit faire le deuil de ce rôle phare et se réinventer. Même si elle s’est faite plutôt discrète, Lisa Kudrow n’a pas chômé ces dernières années et a poursuivi sa carrière au cinéma et à la télévision.

Productrice, actrice et scénariste, Lisa sait tout faire !

Sur grand écran, elle joue dans plusieurs films connus dont « PS I Love You », « Un hiver à Central Park », « Nos pires voisins » ou encore « Séduis-moi si tu peux ! » et se met à créer ses propres séries. De 2011 à 2015, elle prête ses traits à Fiona Wallice dans « Web Therapy », une ancienne comptable qui se lance dans un nouveau business : la thérapie sur le web. Diffusée sur la chaîne Showtime et sur Téva en France, la série a vu plusieurs de ses anciens copains de « Friends » revenir pour lui donner la réplique dans un épisode.

Plus récemment, il y a quatre ans, on a eu la chance de la retrouver dans « Space Force » sur Netflix, une série créée par Steve Carrel en personne ! Dans cette fiction humoristique, un général doit faire équipe avec un scientifique excentrique pour développer la Space Force, une nouvelle branche de l'armée américaine. Lisa Kudrow interprétait Maggie Naird, l’épouse du général. Quand on sait que le binôme était joué par Steve Carell et John Malkovich, on peut imaginer que l’ambiance devait être plutôt sympa sur le plateau !

La meilleure actrice

Tout au long de sa carrière, Lisa Kudrow a remporté une trentaine de prix, elle a notamment gagné plusieurs fois le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle grâce à son interprétation de Phoebe Buffay. A l’époque, avec ses collègues féminines, elle a détenu le record de l’actrice la mieux payée à la télévision avec un cachet d’un million de dollars par épisode.

Et pour l’anecdote, l’actrice parle très bien notre langue. Elle a épousé un publicitaire français, Michel Stern, avec qui elle a eu un enfant.

A 60 ans, Lisa Kudrow nous réserve peut-être encore de belles surprises et on a hâte de la revoir sur nos écrans.