Adam Brody a livré une de ses astuces de comédien lors d'une interview pour le magazine Interview avec sa femme Leighton Meester.

Pour pleurer lors d’une scène triste, Adam Brody doit s’y prendre un peu à l’avance.

Lors d'une interview avec sa femme Leighton Meester, l’acteur qui joue Seth Cohen dans la série Newport Beach et qui a joué un autre Seth dans Anatomie d’un divorce (2022) a révélé qu'il s'aidait à se mettre dans l'état d'esprit « misérable» d'un personnage en dormant moins.

« Si je dois être vraiment triste dans quelque chose, je me prive de sommeil et je suis malheureux, a-t-il déclaré lors de leur entretien pour le magazine Interview. Heureusement, je n'ai pas à le faire souvent, mais cela me rend malheureux. Je suis juste un peu plus vulnérable.»

L'acteur, qui est marié à la star de Gossip Girl depuis 2014, a reconnu que Leighton Meester peut accéder à la tristesse plus facilement que lui sur le plateau, mais que lui « peut puiser dans la colère assez facilement».

Ce qu’elle a confirmé. « J’ai été capable de la trouver un peu plus récemment. Mais la colère est l'une de ces choses… Je pense que s'il le fallait, j'y arriverais, seulement parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être en colère (dans le monde).»

Toutefois, assure-t-elle, elle n'a jamais été « p*tain de furieuse» à l'écran ou dans la vraie vie, tout en ajoutant: « Mais encore une fois, être capable de le faire à l'écran, c'est une chose différente que d'être comme si j’étais en colère et que je portais la colère en moi. Il serait inconfortable d'avoir ce genre de colère. Mais lorsque je dois y accéder, je n'ai pas l'impression de pouvoir pointer du doigt une chose en particulier et de dire: «Je suis en colère». Mais c'est peut-être parce que je n'y ai pas eu accès pendant si longtemps que je n'y arrive pas.»

Adam Brody et Leighton Meester, qui ont deux enfants, se sont rencontrés sur le tournage de la comédie romantique Love Next Door en 2011 et ont depuis travaillé ensemble dans deux films, Amies malgré lui (2014) et River Wild (2023), dont ils sont les stars. Ce qui leur permet de comparer leur préparation pour interpréter une scène.

