Eliminée en grande partie en raison de ses performances physiques jugées faibles lors des premières épreuves de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, l'entrepreneuse de 23 ans a révélé à 20 Minutes qu'elle était atteinte de la mucoviscidose.

"Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" : éliminée, Alicia révèle souffrir de la mucoviscidose

➡️ https://t.co/Bwvkc4IKRI pic.twitter.com/whagJU36Ho — TF1Info (@TF1Info) February 21, 2024

Ce mardi 20 février, Alicia a été éliminée par ses camarades, à l'issue du deuxième épisode de «Koh-Lanta, Les Chasseurs d'immunité».

Dans une interview accordée à 20 Minutes, Alicia explique son choix d'avoir garder le silence sur sa mucoviscidose durant l'aventure: «Je suis une personne, une aventurière à part entière et je préfère qu’on me juge pour ce que je suis et non pour ce que j’ai.»

La mucoviscidose, une maladie rare affectant principalement les voies respiratoires et le système digestif, n'a pas empêché Alicia de participer à l'émission. La production a confirmé qu'elle avait passé avec succès tous les examens et tests médicaux nécessaires, la jugeant apte à vivre cette aventure.

Alicia tient à souligner l'opportunité qu'elle a eue d'être entourée de bienveillance: «C’est rare aujourd’hui que des productions veuillent changer les choses et acceptent que des personnes un peu différentes puissent réaliser leurs rêves.»

«Sportivement parlant, on peut voir la différence, parce que je n’ai pas le physique de tout le monde», reconnaît la vingtenaire.

«Je suis restée fidèle à moi-même»

Au cours de son bref passage dans l'émission, son tempérament lui a valu des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. Mais pas de quoi affecter la cheffe d'entreprise. «Je ne regarde pas les réseaux sociaux, je n’ai plus Instagram. J’accepte à 200 % ces commentaires. Je préfère être détestée pour ce que je suis qu’aimée pour ce que je ne suis pas.»

Alicia : "moi l'épreuve tant qu'il faut pas courir, marcher, sauter, et s'entendre avec les autres, c'est haut la main"#KohLanta pic.twitter.com/TaUUpeEybt — Neurchi de Koh-Lanta (@Neurchikohlanta) February 20, 2024

Alicia ne regrette rien de son aventure: «Je suis restée fidèle à moi-même, je n’ai manipulé personne, je n’ai pas menti. Je savais au fond que je n’avais pas les capacités pour aller jusqu’au bout. Je me suis remise au sport, ça m’a remis le pied à l’étrier. Aujourd’hui, je vais super bien, donc c’est top.»