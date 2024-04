Après 16 ans, Cyril Féraud quitte «Slam»!

C'est presque un séisme dans le paysage audiovisuel français: Cyril Féraud rend son tablier en tant qu'animateur du jeu «Slam» sur France 3, après 16 ans de bons et loyaux services. Mais c'est pour reprendre les commandes d'un autre jeu tout aussi légendaire, sur France 2, cette fois-ci.

Hyperactif, Cyril Féraud ne quitte pas «Slam» pour se tourner les pouces. Capture d'écran blue TV/ «Slam» France 3

La rédaction de blue News Valérie Passello

Avec son sourire éclatant, son humour et sa gentillesse, Cyril Féraud fait partie des animateurs les plus populaires de la télévision française.

Hyperactif, il présente le jeu «Slam» depuis 16 ans sur France 3, mais on l'a vu aussi aux commandes de «100% Logique», «Le Quiz des champions», «Duels en familles - Le match des régions» ou encore «The Floor, à la conquête du sol», et la liste n'est pas exhaustive.

Son départ de «Slam» constitue donc un petit événement, annoncé par nos confrères du «Parisien». Mais si l'animateur a pris cette décision, c'est pour rejoindre un autre jeu: il prendra les rênes de «Tout le monde veut prendre sa place» sur France 2.

Animé par Nagui pendant de nombreuses années, ce jeu de culture générale a ensuite été piloté par Laurence Boccolini, puis par l'humoriste Jarry, qui a décidé de jeter l'éponge à la fin de son unique saison en tant que présentateur.

«Je ne m'y attendais pas»

« Je suis un peu stressé… », confie Cyril Féraud au «Parisien», évoquant cet important changement à venir. L'animateur n'aurait pas vu venir la proposition: «Je ne m'y attendais pas», note-t-il, avant de dévoiler: «C'est un véritable alignement des planètes (...) j'ai rapidement su que j'en avais très envie parce que j'aime les nouvelles aventures et celle-ci est particulièrement belle».

Celui qui incarne aussi «Cyril Gossbo» dans «Fort Boyard» -émission dont il est fan depuis tout petit et qui lui a donné l'envie de faire de la télévision- évoque également l'avenir de «Slam».

Que les fans se rassurent: «Le jeu continuera, avec quelqu'un d'autre. Après seize ans et plus de 5000 émissions, c'est une énorme page qui va se tourner et je suis déjà ému, rien que de l'évoquer...», confie Cyril Féraud.

Pour l'heure, nul ne sait qui le remplacera à la tête de ce divertissement cher aux cruciverbistes.