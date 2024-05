Artus et les acteurs en situation de handicap d'Un p'tit truc en plus s'apprêtent à monter les marches du festival de Cannes. Mais le comédien et réalisateur a regretté au micro de France Inter samedi (11 mai 24) qu'aucune marque de luxe n'ait accepté d'habiller son équipe.

Alors que le film Un p’tit truc en plus arrive directement dans le Top 10 des films ayant fait le plus d'entrées en 2024, avec plus d'1,1 million d'entrées en une semaine, il semble que les marques de luxe n’aient pas montré le même enthousiasme que les spectateurs. Covermedia

Covermedia

Artus, son réalisateur, a en effet confié samedi au micro de France Inter que l’équipe d’acteurs, en situation de handicap mental, qui doit monter les marches du Festival de Cannes le 22 mai, a été boudée par les enseignes de prestige.

« Je ne comprends pas pourquoi. Là, on nous sort des histoires de quotas, en disant 'Non, mais on a déjà prêté tous nos costumes' », explique-t-il.

« Vous n’y croyez pas? » relance-t-on en plateau. « Non, ben je pense que c’est toujours plus élégant pour une marque d’habiller Brad Pitt que d’habiller (…)» « Artus?» intervient Ali Baddou. « Oui, et encore plus des acteurs en situation de handicap» lâche-t-il. « On fait de la comédie (...) On ne mélange pas les torchons et les serviettes» regrette-t-il.

Philosophe, l'humoriste résume: « C’est pas grave, ce sont les costumières du film qui vont leur faire des très beaux costumes (…) et ça va être très bien.»

Le film est sorti le 1er mai et compte « onze acteurs en situation de handicap et quatre classiques, quatre chiants on va dire» s’est amusé le comédien et cinéaste de 36 ans, qui joue au côté de Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et Céline Groussard. Artus fait également partie des porteurs de la flamme olympique aujourd'hui à Montpellier, sa ville d’origine, au côté d’un des acteurs, Sofian.

Covermedia