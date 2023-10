Camille Lellouche se verrait bien coach dans The Voice. La comédienne et musicienne a révélé au micro de RTL qu'elle n'attendait « que ça ».

Faire partie du jury de The Voice est un rêve pour la comédienne et musicienne. Camille Lellouche a été en effet été révélée grâce à l'émission en 2015.

Interrogée au micro de RTL sur un possible retour dans le concours qui l'a propulsée, elle a été catégorique. « Evidemment, je n'attends que ça. C'est mon rêve. Je leur dis tout le temps, je leur dis «Vous attendez quoi là ?» J'ai eu une Victoire de la musique, quand même », a-t-elle lancé.

Et quant à la réponse des producteurs, « bien sûr qu'on y pense », lui disent-ils. Plus tôt dans l'émission, Camille Lellouche avait révélé qu'à l'époque, elle voyait The Voice comme sa « dernière chance ». Et d'ajouter que, sans le télé-crochet, elle aurait peut-être arrêté la musique. « Je suis fatiguée, je suis trop triste, le malheur dépassait la passion », confie-t-elle.

Heureusement, Camille Lellouche a non seulement été retenue au casting, mais elle est allée jusqu'en demie-finale de la quatrième saison de The Voice, avant d'intégrer la troupe de la tournée des Zéniths.

