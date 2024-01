De l'épopée interstellaire de Dune à la Planète des Singes, en passant par l'univers déjanté de Joker, l’année 2024 promet un retour épique de nos héros et univers préférés. Découvrez les cinq suites les plus attendues par les cinéphiles du monde entier.

«Dune - Deuxième partie» suivra Paul Atréides, incarné par Timothée Chalamet, dans sa quête de vengeance aux côtés de Chani et des Fremen. IMAGO/Landmark Media

Dune - Deuxième partie (28 février 2024)

«Dune: Deuxième partie» est sans doute le film de science-fiction le plus attendu de l’année. Initialement prévu pour novembre 2023, le film réalisé par Denis Villeneuve ne sortira finalement que le 28 février 2024 en Suisse sur grand écran.

Cette suite suivra Paul Atréides, incarné par Timothée Chalamet, dans sa quête de vengeance aux côtés de Chani et des Fremen. Le casting accueille de nouveaux visages, dont Florence Pugh, Austin Butler et Christopher Walken. Dans cette nouvelle aventure, Paul se retrouve confronté à des dilemmes déchirants. Tiraillé entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers, il est également tourmenté par des prémonitions sombres qui le plongent dans un combat intérieur.

Furiosa - Une Saga Mad Max (22 mai 2024)

Prévu pour le 22 mai 2024 dans les salles de cinéma, le spin-off de la saga «Mad Max» réalisé par George Miller met en lumière la jeunesse du personnage de Furiosa avant qu'elle ne devienne Imperator pour Immortan Joe. Le récit se déroule dans un Wasteland post-apocalyptique, où Furiosa, enlevée par une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus, doit survivre et trouver un moyen de rentrer chez elle.

La bande-annonce promet un spectacle épique avec des paysages désertiques, des affrontements spectaculaires et une distribution remarquable, comprenant Anya Taylor-Joy dans la peau de Furiosa et Chris Hemsworth dans le rôle de l'antagoniste Dementus.

Joker - Folie à deux (2 octobre 2024)

Le succès retentissant du premier volet, acclamé par la critique et honoré aux Oscars, a marqué les esprits grâce à la performance exceptionnelle de Joaquin Phoenix dans le rôle-titre. Fort de cette réussite, le réalisateur Todd Phillips a choisi de prolonger notre plaisir avec «Joker: Folie à deux».

Dans cette suite, on plonge plus profondément dans la relation complètement loufoque entre le clown psychopathe et la pétillante Harley Quinn, jouée par la fabuleuse Lady Gaga. Attendons-nous à une nouvelle dose de folie et de psychologie tordue.

La Planète des Singes 4 : Le Nouveau Royaume (22 mai 2024)

«La Planète des Singes 4 : Le Nouveau Royaume» constitue le 10ème film de cette franchise cinématographique emblématique, et le 4ème depuis la renaissance de la saga en 2011.

L'histoire prend place plus de trois siècles après la disparition de César. Différents clans primates cohabitent dans le havre de paix que feu César avait établi. À l'extérieur, les humains ont régressé à l'état sauvage. Alors que certains clans ont oublié César, d'autres ont perverti son enseignement pour instaurer un empire autoritaire. Dans ce contexte, un chef singe tente d'unifier les clans en exploitant l'ancienne technologie humaine.

Gladiator 2 (novembre 2024)

A 83 ans, Ridley Scott relève le défi de donner une suite à l'épopée «Gladiator», qui a marqué l'histoire du cinéma au début des années 2000. Avec la disparition de Maximus (Russell Crowe), c'est Paul Mescal, célèbre pour son rôle dans « Normal People », qui incarnera Lucius, héritier du trône.

Prévu en novembre 2024, le film réunit une distribution prestigieuse, avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen, et Djimon Hounsou. Mais cela suffira-t-il? Il faut dire que l'idée de cette suite divise, de nombreux fans estimant que le Gladiator original de Russell Crowe reste inégalé. Le trailer, diffusé sur Youtube, a d'ailleurs suscité des réactions assez négatives, avec une proportion plus importante de pouces vers le bas que vers le haut.