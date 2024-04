Sydney Sweeney a raconté à People qu’elle n’avait pas du tout aimé tourner dans les Catacombes pour les besoins d’Immaculée. En plus d’être terrifiant, le lieu était irrespirable.

Sydney Sweeney joue dans le film «Immaculée». IMAGO/Cover-Images

Covermedia Covermedia

Sydney Sweeney a dû tourner dans un décor terrifiant pour Immaculée. Dans le nouveau film de Michael Mohan, l'actrice d'Euphoria joue une nonne américaine nommée Cecilia qui vient prononcer ses vœux dans un couvent en Italie et découvre ses sombres secrets. Elle se retrouve enceinte bien que vierge. Dans une séquence, Cecilia est pourchassée le long des passages sombres sous le couvent.

A ce propos, Sydney Sweeney a déclaré à People que c'était une journée de travail particulièrement « effrayante». « Pouvoir filmer dans de véritables catacombes, c'était vraiment terrifiant et troublant, en plus d'une expérience technique, car on ne pouvait rester là-bas que pendant un certain nombre de minutes en raison de la qualité de l'air, et seul un nombre limité de membres de l'équipe pouvaient descendre avec vous, a-t-elle expliqué. C'était juste effrayant de voir tout ce qui était là-bas.»

Costume «confortable»

Au fil du film, Cecilia est de plus en plus couverte de sang, et la star de Tout sauf toi a révélé qu'elle avait fini par oublier qu'elle en avait sur elle. « C'est très collant, et c'est généralement froid, a-t-elle dit du sang. Le pire, c'est de se le faire mettre, mais après un certain temps, ça va. Vous oubliez que vous en avez... Mais ensuite, le processus pour l’enlever est long»

Heureusement, il y a eu des petits plaisirs durant le tournage: Sidney Sweeney a adoré son costume de nonne « confortable». Pour le voile, en revanche, c’était moins bien car il « écrasait les oreilles d'une manière étrange». Immaculée est actuellement en salle.

Covermedia