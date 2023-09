Cette série Netflix qui met mal à l’aise les téléspectateurs

Vous n’avez jamais entendu parler de l’émission « The Ultimatum » sur Netflix ? Grand bien vous fasse ! Le programme est certainement l’un des plus affligeants jamais inventés. Et pourtant, la saison 2 vient de sortir.

La téléréalité de Netflix « The Ultimatum » affiche déjà deux saisons au compteur. Le but ? Tester l'amour de six couples en leur proposant de rencontrer d'autres prétendants. Netflix

Vous voulez pousser votre moitié à demander votre main ? Netflix a la solution : inscrivez-vous à « The Ultimatum », une téléréalité dont le principe est simple. Tu repars fiancés ou célibataires… quand ce n’est pas avec un autre participant.

Véridique ?

Une grosse blague qui me ferait bien rire si ce n’était pas véridique, à moins que ce ne soit des acteurs qui interprètent les candidats, ce qui reste une possibilité. Mais il s’agit-là d’une rumeur démentie par certains candidats affirmant qu’ils ne suivent aucun script et qu’ils vivent le moment présent. Tant mieux pour eux ou plutôt tant pis parce que le « moment » en question ne semble pas très réjouissant.

Nick et Vanessa Lachey, un couple de présentateurs célèbres et connus pour « Love is blind », mettent en garde les six binômes dès le départ : « « Les ultimatum ne sont vraiment pas un bon moyen d’obtenir ce que vous souhaitez. Ils permettent, cependant, d’avoir les réponses aux questions que vous vous posez. » Ça promet…

Tsromperie, remise en question, crise de larmes...

Quoiqu’il en soit, l’orage gronde dans l’intimité de ces couples puisque l’un veut se marier, l’autre non. Pour confronter leur point de vue, ils vont se séparer puis se voir proposer des rencards avec les autres participants pendant lesquels ils critiquent allègrement leurs partenaires (devant les yeux de leurs amoureux, évidemment, sinon ce serait bien moins rigolo).

Après cette joyeuse première partie, ils vont choisir avec quel homme ou quelle femme ils souhaitent « faire semblant » d’être mariés et ce, pendant trois semaines. Tromperie, remise en question, crise de larmes, jalousie, drame… on ne nous épargne rien de leurs états d’âme avant leur décision finale.

Dans le top 10 !

Si le concept de base est malaisant, l’émission l’est tout autant. C’est ennuyant à regarder, douloureux à suivre et je peine à croire que ces couples retirent vraiment quelque chose d’enrichissant de leur expérience. En bref ? Il s’agit d’une sorte d’île de la tentation en moins assumée.

Pourtant, le programme fait un carton et se hisse dans le top 10 des séries les plus regardées de la plateforme en ce moment.

Vous souhaitez plonger dans les turpitudes de ces binômes ? Ce sera à vos risques et périls ! « The Ultimatum » est à voir sur Netflix.