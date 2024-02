Alors que Peaky Blinders a tiré sa révérence après sa sixième saison, l'idée d'un film est toujours d'actualité. Et Cillian Murphy a très envie de retrouver Tommy Shelby, comme il l'a confié dans l'émission Desert Island Discs de la BBC.

Cillian Murphy a fait savoir au créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, que s’il voulait de lui pour incarner à nouveau Tommy Shelby, il était dispo!

Son succès à Hollywood, où il est le grand favori pour remporter l'Oscar 2024 du meilleur acteur pour le rôle-titre dans Oppenheimer, ne lui fait pas oublier le rôle qui l’a fait connaître. Mieux encore, il est plus que volontaire pour repiquer si les rumeurs de projets en cours se concrétisent.

L’acteur a joué le rôle du roi du crime de Birmingham dans la série, qui a duré six saisons jusqu'en 2022. A la fin de l'ultime épisode, le destin de Tommy Shelby reste ouvert. Depuis, la préparation d'un film a été annoncé par le showrunner, Steven Knight, de même que qu’un préquel pour Netflix sur les origines de Polly Gray, le personnage de la regrettée Helen McCrory, et une série connexe sur les gangs qui se déroulerait à Boston. Et Cillian Murphy est dans les starting blocks: si le réalisateur, le souhaite à nouveau dans le rôle de Tommy, il endossera le costume avec plaisir, même si le personnage, comme lui-même, prend un petit coup de vieux.

« S'il y a davantage d'histoires à raconter, et si Steven Knight livre un scénario comme je sais qu'il peut le faire, alors je serai là, Je veux dire que si nous voulons voir Tommy Shelby âgé de 50 ans, je serai là. Faisons-le!» a déclaré le comédien de 47 ans dans l'émission de radio Desert Island Discs de la BBC.

Bien qu'il soit désormais fortement identifié au gangster de Birmingham, Cillian Murphy n'était pas le choix immédiat du réalisateur pour jouer le rôle. « Je n'étais pas un choix évident sur le plan physique. Je ne sais pas si j'ai convaincu Steven lors de notre rencontre, mais apparemment après, je lui ai envoyé un message disant: «N'oubliez pas que je suis un acteur». Et c'est ce que je crois. Je pense qu'il est de notre devoir, en tant qu'acteurs, de nous transformer en fonction des exigences du rôle», a déclaré Cillian Murphy.

Covermedia