Avec l'essor du streaming (vidéo en ligne), «les jeunes acteurs ont bien plus d'opportunités qu'avant», a salué dimanche à la Mostra de Venise George Clooney, venu présenter son dernier film avec Brad Pitt hors compétition.

Cette comédie d'action, «Wolfs», a été privée au dernier moment d'une large sortie en salles, au profit d'une diffusion sur Apple TV+ le 27 septembre. Aux Etats-Unis, le film connaîtra une sortie réduite dans certains cinémas auparavant.

Clairement, cette décision montre que le duo Brad Pitt-Clooney «est en plein déclin!», a plaisanté ce dernier en conférence de presse. Et d'ajouter plus sérieusement: «Nous avons besoin de la vidéo en ligne. Notre industrie en a besoin, ça fait partie de ce que nous faisons. Mais (les services de streaming) tirent aussi profit du fait que les films sortent en salles. C'est pour ça que Brad et moi avons travaillé tellement dur pour qu'il y ait une sortie en salles».

«C'est une révolution dans notre industrie, mais nous avons besoin d'Apple et Amazon, et ils ont aussi besoin des distributeurs en salles. Ils ont besoin de Sony et de Warner Bros. qui font ça depuis un siècle (...) Nous allons trouver la solution, même si on n'y est pas encore tout à fait».

Beaucoup plus d'opportunités

L'essor du streaming est en tout cas positif pour les acteurs, estime l'acteur: «Je suis très excité pour les jeunes acteurs parce que je sens qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'il y en avait, ou qu'il y en a eu quand j'étais jeune, au moins».

«On est toujours romantiques par rapport à l'expérience du cinéma, mais j'adore le fait que le streaming existe, parce qu'on peut voir plus d'histoires, de talents, pour plus de spectateurs. C'est un équilibre délicat», a ajouté Brad Pitt.

