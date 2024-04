«Toute l'équipe avait peur de Johnny Depp»

Maïwenn a confié à The Independant que sur le tournage de Jeanne du Barry, les relations avec Johnny Depp n’ont pas été faciles. L'acteur faisait « peur» à toute l’équipe, a-t-elle révélé.

Maïwenn n’est pas une femme à qui on en impose, et surtout pas quand elle est aux commandes d’un film! Covermedia

Pourtant, Johnny Depp, qu’elle avait choisi pour incarner Louis XV dans le drame historique Jeanne du Barry, a visiblement cru qu’il pourrait faire la loi sur le plateau. L’acteur, qui était sous le coup d’une « annulation» à Hollywood pour avoir censément maltraité son ex-femme, Amber Heard, malgré une issue favorable à son procès en diffamation, n’avait pas l’intention de faire profil bas. Et il n’avait pas, semble-t-il, saisi que l’héroïne, c’était la Du Barry, qu’interprète Maïwenn, et non pas le roi.

A en croire la réalisatrice, Johnny Depp ne supportait pas non plus les « libertés artistiques» qu'elle prenait avec l’histoire et l'Histoire (et elles sont nombreuses) et se permettait de réécrire le scénario. Loin de calmer le jeu, Maïwenn a préféré utiliser cette lutte de pouvoir entre la star américaine et elle pour nourrir l’intrigue de son film.

Dire que les rapports étaient tendus est donc un euphémisme. Johnny Depp ne lui adressait quasiment jamais la parole, ne se présentait pas sur le plateau ou ne savait pas son texte… Et en plus, son accent très prononcé a dû conduire la cinéaste à lui couper des répliques.

Une situation explosive qui ne met jamais à l’aise l’équipe de tournage. « Je dois être honnête. C'est difficile de tourner avec lui... Toute l'équipe avait peur parce qu'il a un humour différent et on ne savait pas s'il allait être à l'heure, ou s'il allait pouvoir dire ses répliques. … Je veux dire, même s’il était là sur le plateau, à l’heure, l’équipe avait peur de lui», a confié Maïwenn à The Independant.

Un « humour différent» qui amène Johnny Depp a dire aujourd'hui combien il a aimé tourné avec Maïwenn, une « grande réalisatrice».

