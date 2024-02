Marqué par la Saint-Valentin, le programme de février s’annonce riche en émotions sur Netflix. L’occasion de montrer notre amour à cette plateforme en plongeant dans ses nouveautés la tête et le cœur en premier.

Netflix fait fort ce mois-ci en proposant des nouveautés très attendues comme la série « Avatar : Le dernier maître de l'air ». La plateforme met également en ligne des films culte qu'on a hâte de revoir. Robert Falconer/Netflix © 2023

«Un Jour»

Deux étudiants se rencontrent le soir de leur remise de diplôme à Édimbourg, entre séduction et amour, ils débutent une histoire qui s’arrête tout aussi vite qu’elle a commencé. Emma et Dexter, interprétés par Ambika Mod et Leo Woodall, prennent des chemins différents mais décident de se retrouver chaque année à la même date pour faire un point sur leur vie respective… ils vont s’adorer, se séparer, se détester, se manquer. L’amour finira-t-il par les réunir pour de bon ?

Pour le découvrir, il suffit de se laisser séduire par cette mini-série de 14 épisodes qui est une adaptation du best-seller de David Nicholls, «Un jour», publié en 2009.

A voir dès le 8 février.

«Raël, le prophète des extraterrestres»

Glaçant, ce documentaire revient en quatre épisodes sur l’histoire du gourou Claude Vorilhon et de son mouvement sectaire qui a débuté dans les années 1970. L’homme prétend qu’il a rencontré un extraterrestre qui l’aurait baptisé «Le messager» (Raël) et qui lui aurait confié la mission de révéler les origines de la terre. Lui qui prônait un mouvement libertaire profitait en réalité de ses fidèles pour installer sur eux une emprise sexuelle et financière.

Grâce à des interviews et des images d’archives, vous découvrirez l’histoire de cette organisation, classifiée en France comme secte depuis 1995. Vous êtes prêts pour une surprise de taille? Un entretien avec le gourou lui-même! Âgé de 77 ans, il vit désormais à Okinawa au Japon.

A découvrir dès le 7 février.

«Avatar : Le dernier maître de l'air»

Autre ambiance avec cette nouvelle production qui arrive le 22 février et qui risque bien de devenir un carton sur la plateforme. Visuellement impressionnante, cette fiction fantastique adaptée de la célèbre série d’animation américaine, revient sur l’histoire du jeune Aang. A 12 ans, ce maitre de l’air vient d’être libéré des glaces après 100 ans.

Sa destinée ? Maintenir la paix entre les quatre civilisations : les tribus de l'eau, le royaume de la terre, la nation du feu et les nomades de l'air. Mais pour cela, il va devoir maitriser les trois autres éléments. Sa tâche se complique quand il réalise que la nation du feu a semé la destruction et mené la guerre durant un siècle.

On plongera dans cette série avec délice, les pieds sur terre, la tête dans les nuages et l’esprit en feu pour suivre les aventures d’Aang.

Et ce n’est pas tout ! Une pléthore de bons films sera disponibles en février : «Maman, j’ai raté l’avion!» et son second volet tout aussi délicieux, «Le Diable s’habille en Prada» ou encore «She Said» qui revient sur l’enquête qui a révélé l’affaire Harvey Weinstein. On ne risque pas de s’ennuyer !