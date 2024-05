Le cinéma suisse est à l'honneur ce jeudi au Festival de Cannes. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et la directrice de l'Office fédéral de la culture (OFC) Carine Bachmann monteront les marches du Palais des festivals.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, droite, réagit après la projection du film «Moi aussi» de Judith Godrèche, depuis le «Cinéma de la Plage» avec Marie Papon, gauche, conseillère pour les affaires internationales lors de la 77eme édition du Festival de Cannes le mercredi 15 mai 2024 (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

La Jurassienne a cet honneur le même jour que le réalisateur Francis Ford Coppola, dont le dernier film «Megalopolis» est très attendu sur la Croisette. La délégation suisse le découvrira le soir même, comme les autres chanceux présents sur la Côte d'Azur.

La Suisse est cette année le pays invité d'honneur du Marché du film de Cannes, qui se tient en marge du festival. Une importante délégation de cinéastes, de producteurs, de diffuseurs et de représentants d'institutions suisses a fait le déplacement, soit près de 300 personnes, selon l'agence de promotion Swiss Films.

En plus de sa présence marquée au Marché du film, la Suisse compte quatre films suisses retenus dans la sélection officielle du festival. Il s'agit de «Sauvages» de Claude Barras, du «Procès du chien» de Laetitia Dosch, de «The Shameless» de Konstantin Bojanov et de «Las novias del sur» d'Elena Lopez Riera.

La dernière œuvre de Jean-Luc Godard, «Scénarios», qu'il a achevée la veille de sa mort à Rolle (VD), sur le lac Léman, sera également présentée dans le cadre de Cannes Classics. Godard a également décrit son travail sur le projet dans un film de 34 minutes.

Le Festival de Cannes se tient jusqu'au 25 mai et le Marché du film jusqu'au 22 mai. Avec plus de 14'000 participants, il est considéré comme le plus grand rassemblement international de professionnels du cinéma.

