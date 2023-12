George Clooney annonce la suite de la franchise Ocean's. L'acteur et réalisateur a confié à Uproxx avoir déjà un très bon scénario entre les mains.

Seize après le dernier opus de la franchise, George Clooney, en promo de son nouveau film The Boys In the Boat, a annoncé qu'un quatrième Ocean's était en route.

Mais l'acteur et réalisateur a déclaré à Uproxx qu'il ne s'appellera pas Ocean's Fourteen : « Je ne veux pas l'appeler comme ça... L'idée se rapproche de «Braquage à l’italienne». Nous avons un très bon scénario pour un autre Ocean's, alors il se peut que nous en fassions un autre».

Ocean's Eleven est sorti en 2001 et suivait notamment les braqueurs Brad Pitt, Matt Damon et George Clooney. En 2004 sortait Ocean's Twelve, puis Ocean's Thirteen en 2007. En 2018, un spin-off intitulé Ocean's Eight mettait en scène la sœur du personnage de George Clooney.

George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Elliott Gould et Don Cheadle dans Ocean's Eleven. imago images/Mary Evans

Un préquel est également en préparation avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles des parents de Danny Ocean, le rôle de George Clooney.

Covermedia