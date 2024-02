Grossophobie, messages haineux: TF1 défend le Romand de l'étape

«Nous ne tolérons aucun message haineux ou discriminatoire à l'égard des participants»: TF1 a mis les points sur les «i» face à un afflux de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux visant le candidat romand Nico Capone, qui participera à la cuvée 2024 de «Danse avec les stars».

Nico Capone assiste au photocall Danse Avec Les Stars aux studios de TF1 TV le 25 janvier 2024 à Paris, France. IMAGO/ABACAPRESS

C'est bien connu, les internautes n'y vont pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de commenter les émissions de télévision sur les réseaux sociaux. Et le dérapage n'est jamais loin.

À l'annonce de la participation à la nouvelle saison de «Danse avec les stars» du Suisse Nico Capone, les attaques grossophobes ont fusé. «Faut arrêter de manger McDo ou kébab», «C'est danse avec les stars et pas mange avec les Stars», «Qui va faire le porté?», a-t-on notamment pu lire en commentaire sur Instagram.

Beaucoup d'internautes remettent également en cause la légitimité de sa présence dans le casting de l'émission, jugeant que la chaîne a misé sur son nombre d'abonnés (45 millions de followers cumulés sur TikTok, Instagram et YouTube) pour «faire de l'audience».

Appel à la bienveillance et au respect

Face à ce déferlement, TF1 a réagi en publiant un «rappel important» sur les réseaux. «Nous ne tolérons aucun message haineux ou discriminatoire à l'égard des participants», indique la chaîne, en soulignant que «Danse avec les stars» est une émission de divertissement. Elle appelle aussi les téléspectateurs à commenter le programme avec «bienveillance et respect».

Sur la toile, beaucoup ont aussi tenu à défendre la participation du Romand et à faire taire les critiques haineuses.

«J’espère que vos enfants ne subiront jamais ce que vous déversez sur les réseaux sociaux. PITOYABLE vraiment. En tout cas, bravo à Nico et à Inès qui EUX restent dignes et sont des exemples», remarque une internaute. Une autre s'insurge: «Je ne suis pas fan de la personne mais vraiment certains commentaires à vomir… cette méchanceté gratuite me répugne! Svp apprenez à vos enfants de ne jamais juger quiconque sur son physique, une particularité, ou autres, éduquez les dans la bienveillance, le monde irait beaucoup mieux ! Et ayez le cran de relever le défi avant de juger !!!»

Punissable, mais...

Citée par Purepeople, l'avocate Violaine De Filippis Abate relève: «Théoriquement, le cyberharcèlement est puni dans la loi par le Code pénal comme du harcèlement tout court». En France, un cyberharceleur encourt une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, ainsi qu'une amende dont le montant peut varier.

Cela dit, dans les faits, les poursuites ne vont jamais très loin, déplore encore l'avocate: «Dans la pratique, les enquêtes restent rares ou peu fournies après les dépôts de plainte».

TF1, quant à elle, a mis sur pied un système de veille assorti d'alertes et de modération, afin d'éviter que les propos en ligne ne viennent à dégénérer.

La saison 13 de «Danse avec les stars» débute ce soir sur TF1.