L'intégralité des films de Jane Campion sont à (re)découvrir jusqu'à la fin octobre à la Cinémathèque suisse à Lausanne. Celle-ci propose aussi la projection de la série «Top of the Lake» de la réalisatrice néo-zélandaise.

La Cinémathèque suisse à Lausanne propose une rétrospective de l'oeuvre de Jane Campion (archives). ATS

ATS

La saison 1 de cette série sera montrée dans son intégralité, dimanche 27 octobre. Débutant à 11h00 dans la salle du Capitole, entrecoupée de pauses et de quoi se ravitailler, cette projection-fleuve de près de 7 heures constitue une grande première pour la Cinémathèque. L'entrée y sera gratuite.

Jane Campion, qui a reçu cet été un Léopard d'honneur au festival de Locarno, est l'une des cinéastes contemporaines les plus acclamées depuis ses débuts dans les années 1980. Son oeuvre «est traversée par des interrogations constantes sur l'identité, la construction de l'individu vis-à-vis des autres et la condition des femmes», écrit la Cinémathèque dans sa présentation.

Outre «Top of the Lake», dix films sont à l'affiche à Lausanne. Cette rétrospective va d'un court-métrage tourné pendant ses études ("Peel") à sa récente relecture des codes du western ("The Power of the Dog"), en passant par un téléfilm rarement montré ("Two Friends") ou encore l'incontournable «Leçon de piano», qui a fait de Jane Campion la première femme à obtenir la Palme d'or à Cannes en 1993.

Le cycle est complété par un documentaire sur son oeuvre, signé par Julie Bertuccelli. Dévoilé jeudi dernier, il sera à nouveau projeté le 18 octobre.

gsi, ats