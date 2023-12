Nos voisins ont voté pour les cinquante animatrices et animateurs qu’ils préféraient voir sur leurs écrans de télévision. Et il y a des changements par rapport aux dernières années !

Le classement des animatrices et animateurs préférés des téléspectateurs vient de sortir. Et il réserve quelques surprises. France 2

C’est une femme qui se retrouve sur la première marche du podium des personnalités TV préférées des Français ! Je vous en parle parce que je crois que beaucoup de Romandes et de Romands regardent les émissions qui passent en France et qu’ils seront d’accord avec ce classement (je me demande pour qui vous auriez voté si on avait un tel sondage chez nous, en Suisse) !

Je suis ravie de retrouver la pétillante Faustine Bollaert en tête de liste ! Pourquoi ? Parce qu’à chaque fois que je regarde son émission « Ça commence aujourd’hui », je suis fascinée par son aisance, sa gentillesse envers ses invités et sa bienveillance. Elle est si naturelle et si authentique que c’est un plaisir de la suivre, de l’écouter et il n’y a qu’à voir le succès de son talk-show pour constater que je ne suis pas la seule à l’adorer. Et pourtant, cette case de l’après-midi à la télévision n’est pas évidente à remplir. Alors de là, à en faire un succès, il y avait un sacré challenge à relever.

L’animatrice n’a pas manqué de réagir à ce résultat sur son compte Instagram :

« En vrai je suis émue. Oui. Mais les mots de remerciements, pourtant sincères, qui me viennent en tête ressemblent au discours officiel et peu inspiré d’un départ à la retraite… ! Alors assumons-le : je suis émue. »

En deuxième position, nous retrouvons l’humoriste et animateur Jarry ! Sa bonne humeur contagieuse a su conquérir le cœur des téléspectateurs et cela n’a rien d’étonnant. Il nous fait rire et on en redemande !

Habitué du classement puisqu’il a grimpé sur le podium durant cinq années consécutives, Jean-Luc Reichmann occupe désormais la troisième place. Karine Lemarchand arrive quatrième.

Ce qu’on peut retenir de ce sondage : c’est la première fois qu’une femme occupe la première place !