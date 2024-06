«Je suis étonnée que les experts n’aient pas détecté la toxicité de Jérémy »

Le couple formé par Marie et Jérémy dans l’émission « Mariés au premier regard » a sombré lors du dernier épisode diffusé sur M6. Les mots durs et l’attitude du jeune homme n’ont pas laissé les internautes indifférents et ils ont été nombreux à témoigner leur soutien à Marie.

Le couple de Marie et Jérémy n'a pas survécu au comportement toxique du jeune homme. Depuis l'annonce de la fin de leur mariage, les internautes ont fortement réagi sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à Marie. M6

Elvire Küenzi Barman Nicolas

Après l’avoir abandonnée dans l’avion pour rejoindre la première classe, lui avoir fait croire que tout allait bien entre eux puis lui avoir proposé un poste de secrétaire et finalement lui avoir avoué froidement qu’elle ne correspondait pas du tout au profil qu’il avait demandé (et oui, une femme c’est pas un colis Zalando en fait), Jérémy s’est ramassé un gros râteau de la part des internautes.

À la suite de la diffusion de l’épisode de lundi dernier, nous avons appris que Jérémy ne souhaitait pas poursuivre l’aventure au côté de Marie. Dans un dernier élan de lâcheté, l’homme a refusé de l’affronter pour lui faire part de sa décision, laissant les experts annoncer la fin de leur mariage à la jeune femme. Sur le compte Instagram de « Mariés au premier regard », les followers ont laissé beaucoup de commentaires de soutien à Marie.

Un prince pas si charmant

« Je suis très étonnée que les experts n’aient pas détecté la toxicité de Jeremy et insistent pour qu’il reste marié à la pauvre Marie. Au lieu d’encourager la séparation pour le bien être de cette femme. Il est arrivé en faisant la victime, j’étais fatigué, blâme Marie de choses farfelues : qui ne sont pas des problèmes (…). Aucun enthousiasme aucune empathie : comment ne pas soupçonner son côté PN ? » écrit une téléspectatrice.

Et elle n’est pas la seule à juger que la jeune femme est tombée sur un prince pas si charmant. Mais ce qui étonne également celles et ceux qui ont regardé l’émission, c’est le rôle des experts dans ce triste naufrage. Pourquoi n’ont-ils pas vu les problèmes de comportements de Jérémy et pourquoi ont-ils encouragé le participant à rester marié à Marie ?

« Alors là je ne comprendrai pas Marie, elle mérite bien mieux qu'un mec qui finit par lui dire qu'elle n'est pas du tout ce qu'il avait demandé, ou plutôt commandé au père Noël. Il va rebondir en faisant d'autres télé réalité, je pense qu'il n'était là que pour ça, malheureusement. Il faudrait revoir les castings les experts, parce que vos compatibilités ne sont pas top » réagit une autre femme sur Instagram.

« Je tiens à m’excuser… »

Sur le compte du participant à l’émission, c’est l’open bars des commentaires hargneux. Jérémy a tenu à présenter des excuses à Marie pour « certains propos durs et injustes » : « J’ai vécu l’expérience que j’ai vécue, je me suis donné à 100%, évidemment je regrette certaines choses mais d’autres non. C’est une expérience extrêmement forte en émotions, diverses et variées, ce n’est pas simple à vivre et à gérer. Merci à tous pour vos soutiens ».

Le post a depuis disparu de son profil…

Mais malgré ses justifications, les internautes ont fortement réagi en le traitant de goujat et en désapprouvant une nouvelle fois son comportement envers Marie. Dans le prochain épisode, épisode qui sera diffusé le 24 juin, Marie et Jérémy devraient se revoir pour faire le point sur leur histoire.