Jimmy Fallon est dans la tourmente. L'animateur du Tonight Show est accusé par 16 employés, qui se sont exprimés dans Rolling Stone, de créer un environnement de travail hostile.

Jimmy Fallon a été accusé de favoriser un environnement de travail toxique dans l'émission The Tonight Show. Covermedia

Seize membres du personnel anciens et actuels ont affirmé dans Rolling Stone que le comportement de l'homme de 48 ans avait gâché leur « rêve » de travailler sur l'émission de Jimmy Fallon. Les 14 anciens employés et les deux employés actuels, qui sont restés anonymes, ont affirmé que le Tonight Show était un « lieu de travail toxique depuis des années – bien au-delà des limites de ce qui est considéré comme normal dans le monde sous haute pression de la télévision sur la grille de fin de soirée. »

Les anciens employés ont affirmé que l'atmosphère dans les coulisses de l'émission était « plutôt morose » et qu'ils étaient « rabaissés et intimidés par leurs patrons, y compris par M. Fallon lui-même. »

Les membres de l'équipe ont évoqué des « débordements » de l'animateur et ont affirmé qu'ils avaient porté le problème devant le service des ressources humaines, sans que cela change quoi que ce soit.

« Écrire pour un late show est l'emploi rêvé de beaucoup de gens, et pour eux cette situation a très vite tourné au cauchemar. C'est triste d'en arriver là, surtout quand on sait que ce n'est pas une fatalité », a déclaré un membre du personnel à la publication.

Un ancien collègue a déclaré au média que les employés de l'émission avaient peur de dire « non » à l'animateur. « Personne ne dit «non» à Jimmy. Tout le monde marchait sur des œufs, en particulier les responsables de l'émission », a-t-il déclaré. « On ne savait jamais quel Jimmy on allait avoir et quand il allait piquer une crise. Regardez combien de showrunners sont partis précipitamment. Nous savions qu'ils ne tiendraient pas longtemps. »

Sept anciens collaborateurs ont affirmé que leur santé mentale avait été affectée par les expériences vécues dans l'émission et trois ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires.

« Mentalement, j'étais au plus bas. Je ne voulais plus vivre. Je pensais tout le temps à me suicider. Je savais au fond de moi que je ne le ferais jamais, mais dans ma tête, je me disais: «Pourquoi est-ce que je pense à ça tout le temps?" »

Deux employés ont aussi affirmé avoir vu Jimmy Fallon ivre au travail en 2017. Deux autres employés pensaient avoir senti de l'alcool dans l'haleine de l'animateur pendant la journée de travail.

Jimmy Fallon, qui est une ancienne star du Saturday Night Live, a pris la tête du Tonight Show en 2014.

Covermedia