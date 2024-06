Johnny Depp fait une révélation de taille sur Tom Cruise!

Johnny Depp a failli ne jamais jouer Edward aux mains d'argent. Le rôle célèbre du film de Tim Burton aurait dû revenir à Tom Cruise et l'acteur a révélé dans un documentaire la raison insolite pour laquelle son collègue n'a finalement pas été choisi.

L'acteur, âgé de 61 ans, qui a joué le rôle principal dans le film de 1990, a révélé qu'il n'était pas le premier choix pour ce rôle. Tom Cruise « n'était pas loin de jouer Edward aux mains d'argent – histoire vraie», a-t-il déclaré dans un nouveau documentaire sur Tim Burton.

Dans ce documentaire, la scénariste du film culte, Caroline Thompson, raconte comment Tom Cruise a perdu sa chance de jouer le rôle après avoir rencontré Tim Burton et lui avoir posé une question.

« Lors de son entretien avec Tim, il lui a demandé comment Edward allait aux toilettes, raconte-t-elle. Si vous commencez à poser ce genre de questions, tout s'écroule. Vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Si vous posez ce genre de questions, vous êtes foutu. Vous avez raté la métaphore, vous avez raté l'essentiel.»

En revanche, lorsque Johnny Depp a vu le scénario, le comédien a immédiatement ressenti la force du rôle. « Il a traversé tout, tout, tout ce qui est solide et a atteint le cœur même de ce que je suis, a-t-il déclaré. L'écriture était magnifique. Le personnage était magnifique. Ce qui, je suppose, m'a attiré émotionnellement, c'est qu'Edward était moi. C'est exactement ce que je devrais faire.»

Cependant, Johnny Depp a failli ne pas se présenter à la première réunion avec Tim Burton, car il avait entendu dire que Tom Cruise, Tom Hanks et Michael Jackson étaient également pressentis pour le rôle. Il a admis avoir pensé: « Il ne va jamais me choisir alors que tout le monde à Hollywood veut le rôle», et il a demandé à son agent d'annuler la réunion, ce à quoi elle a répondu: « Vous êtes complètement cinglé?»

« C'était bizarre parce qu'il y a toujours ce salaud dans votre crâne qui dit «Allez, mec. Tu es un acteur de télévision». Parce qu'à l'époque, c'était presque l'un ou l'autre», a rappelé celui qui a commencé à se faire connaître dans la série télé 21 Jump Street.

Johnny Depp a finalement obtenu le rôle, et le film a rapporté 86 millions de dollars (67,5 millions de livres sterling) au box-office.

