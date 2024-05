Johnny Depp : «Je me sens coupé du monde»

Après le procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp s'est largement retiré de la scène publique. Aujourd'hui, l'acteur s'est exprimé à ce sujet, établissant des similitudes entre sa vie et son dernier film.

La star hollywoodienne est tombée en disgrâce après le procès contre son ex-femme Amber Heard. KEYSTONE

Fabian Tschamper

Son dernier rôle a plus de points communs avec lui qu'il ne le voudrait : Johnny Depp incarne le roi Louis XV dans le film français «Jeanne du Barry».

Un journaliste de «People» lui a rendu visite à son domicile londonien. Le film est sorti aux États-Unis le 2 mai, après avoir été présenté au festival de Cannes en 2023.

A propos de son rôle, l'acteur a déclaré qu'il s'agissait d'un déséquilibre de pouvoir entre un homme et une femme : «Certaines choses sont très proches de moi en tant que personne dans cette position - et je ne suis pas du tout un roi».

Plus complexe et plus étrange

Son personnage évolue dans un cercle exclusif, «il doit toujours être disponible, sur appel - et pourtant il se cacherait et vivrait sa vie comme ça». Cela rendrait le lien entre lui et le monde réel «plus complexe et plus étrange».

C'est quelque chose que Johnny Depp connaît bien dans sa vie actuelle : «Une partie de moi se sent coupée du monde. Vous sortez et ça devient bizarre, vous savez ? Cela devient très drôle».

Une ascension sociale

Depp commente probablement la façon dont le monde l'a perçu après le procès en diffamation contre Amber Heard.

L'acteur a été étonnamment capable de jouer le rôle de Louis XV, étant donné qu'il a été exclu de la plupart des projets après le procès.

Le film raconte l'histoire de Jeanne du Barry (interprétée par Maïwenn), la maîtresse controversée du roi. Elle était à l'origine une femme de la classe ouvrière qui, en devenant la maîtresse du roi, s'est assuré une ascension sociale.