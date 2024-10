Cinq ans après le succès du premier opus, «Joker: Folie à deux» est sorti dans les salles obscures avec de grosses attentes. Malheureusement, le film porté par Joachim Phoenix et Lady Gaga n'a pas su convaincre le public.

Joaquin Phoenix et Lady Gaga à l'avant-première du film. KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Avec un budget estimé entre 190 et 200 millions de dollars, «Joker 2» était attendu au tournant. Pourtant, son démarrage au box-office américain a été une véritable déception!

Le film n'a engrangé que 40 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, un chiffre bien en-dessous des prévisions. Ce résultat est d'autant plus surprenant que le premier «Joker» avait réalisé un démarrage spectaculaire avec 96 millions de dollars en 2019.

«Pseudo comédie musicale sans intérêt»

Alors que le premier film avait conquis le public et la critique, «Folie à Deux» divise. Sur AlloCiné, la note des spectateurs de 2,4/5 est nettement inférieure à celle du premier opus (4,4/5). Certains spectateurs n'ont pas mâché leurs mots.

«Incompréhensible. Comment a-t-on pu tomber si bas? La comédie musicale n’a aucun but ni intérêt, l’histoire est vide et bâclée. Le personnage de Lady Gaga avait un potentiel fou, mais il n’en ressort rien. Heureusement que Joaquin Phoenix donne une fois de plus une prestation tout aussi remarquable pour relever le niveau. Triste de voir un film si vide malgré le potentiel.»

Un autre se désole: «Confusion, frustration et colère se mélangent dans ma tête. Le film va tellement diviser, de mon côté en tout cas, c'est certainement ma plus grande déception cinématographique de l’année».

Un fan exprime son désarroi: «Quelle déception! Après un chef d’œuvre comme «Joker». Heureusement que J. Phoenix est encore impeccable dans son rôle. Ce duo avec Gaga avait tout pour faire un grand film. Mais cette pseudo comédie musicale sans intérêt en fait un fiasco.»

«Un film soporifique qui ne raconte rien, entrecoupé de scénettes de comédie musicale toutes les 10mn. Tous les moments intéressants sont déjà dans la bande annonce. Pas la peine d’aller s’enfermer en salle pour voir le reste. Très décevant», déplore un spectateur.