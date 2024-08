Il «refuse de quitter» son manoir pourtant vendu aux enchères!

Kevin Spacey ne veut pas quitter sa maison de Baltimore qui a été vendue aux enchères. Le nouveau propriétaire des lieux, Sam Asgari, s'est confié sur cette situation complexe au journal Baltimore Banner.

L'homme qui a acheté le manoir de Kevin Spacey à Baltimore affirme que l'acteur « refuse de quitter» la propriété. Covermedia

Covermedia

L'homme qui a acheté le manoir de Kevin Spacey à Baltimore affirme que l'acteur « refuse de quitter» la propriété.

La star de House of Cards a vendu son manoir au bord de l'eau à Baltimore pour 3,24 millions de dollars à l'investisseur immobilier Sam Asgari, qui l'avait acheté anonymement à l'époque. Kevin Spacey, 65 ans, a déclaré qu'il avait été contraint de vendre la propriété pour couvrir les « millions de dollars» de frais juridiques qu'il doit après son procès pour agression sexuelle en 2023.

Aujourd'hui, Sam Asgari affirme que l'acteur ne veut pas quitter la maison et souhaite y vivre sans loyer pendant les six prochains mois.

« En ce moment, il refuse de partir», a déclaré l'investisseur immobilier dans une interview accordée au Baltimore Banner cette semaine. « Il demande six mois pour quitter la propriété sans rien payer.»

L'avocat de l'acteur a démenti ces allégations. « L'accusation de M. Asgari est fausse», a-t-il déclaré dans un communiqué.

La propriété de Kevin Spacey a été mise en vente après qu'il a pris du retard dans ses paiements hypothécaires. Cela s'est produit lorsqu'il a été exclu de Netflix pour rupture de contrat après que des allégations d'inconduite sexuelle ont été révélées.

En 2021, la star a été condamnée à payer près de 31 millions de dollars au studio qui a réalisé House of Cards, après les accusations de mauvais comportement sexuel envers une personne sur le plateau. L'année dernière, Kevin Spacey a été déclaré non coupable de toutes les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de quatre hommes entre 2001 et 2013. En 2022, un tribunal américain a rejeté une plainte pour agression sexuelle déposée contre lui.

Au début de l'année, l'acteur a évoqué avec Piers Morgan de son « mauvais comportement», admettant qu'il avait été « trop tactile, touchant quelqu'un sexuellement d'une manière dont je ne savais pas à l'époque qu'il ne voulait pas. Personnellement, j'ai caressé des gens, j'ai été doux avec eux, c'est ma façon d'être.»

Covermedia