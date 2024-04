Kristen Stewart souhaite donner des rôles importants à d'anciens enfants acteurs qui sont parfois négligés de nos jours. L’actrice, qui réalise son premier film, a dévoilé son projet au magazine Them.

Kristen Stewart veut caster d’anciens enfants stars dans son premier film en tant que réalisatrice, The Chronology of Water. Covermedia

La star de Twilight se prépare depuis plusieurs années à réaliser son premier long métrage, une adaptation des mémoires de 2011 de Lidia Yuknavitch.

Bien qu'elle ait choisi Imogen Poots pour le rôle principal, Kristen Stewart souhaite compléter la distribution avec d'anciens enfants acteurs qui sont parfois négligés de nos jours. « Des gens que nous avons manqués, des femmes qui ont simplement arrêté d'être embauchées parce qu'elles n'étaient plus 'la fille'», a-t-elle expliqué au magazine Them. « Non pas qu'elles ne soient plus là, mais je veux donner des rôles vraiment formidables aux personnes que j'admirais quand j'étais petite. Je veux les mettre dans des films.»

Kristen Stewart, qui a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 10 ans, a réalisé le court métrage Come Swim en 2017 ainsi que des clips musicaux pour des groupes comme Chvrches et Boygenius. Elle a aussi co-écrit le scénario de The Chronology of Water et est impatiente de passer à la production pour pouvoir donner vie à sa vision. « J'adore le livre. J'aime comment il est écrit; je peux le sentir. Je peux le ressentir qui pulse, je peux sentir qu'il fuit, et cela doit être vu. Travailler avec un mauvais réalisateur donne l'impression de respirer par une paille, comme si toute vérité ou possibilité d'être vu était étouffée. J'ai l'impression de n'avoir nulle part où aller ailleurs. Je dois faire un film», a-t-elle affirmé.

